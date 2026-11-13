‘सा रे गा मा पा’ में शिवानी के परफॉर्मेंस ने कुमार सानू को किया भावुक, छुए पैर और गिफ्ट की लग्जरी घड़ी

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। संगीत की खासियत ही यही है कि यह पीढ़ियों को जोड़ता है और दिल को छू लेने वाले ऐसे पल रचता है, जो परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद भी याद रहते हैं। इसी खूबसूरत रिश्ते को दिखाने के लिए ज़ी टीवी का ‘सा रे गा मा पा 2026’ चिल्ड्रन्स डे के मौके पर एक खास एपिसोड लेकर आ रहा है।

‘हिंदुस्तान का संगीतस्तान’ बनने के अपने वादे को पूरा कर रहा यह मशहूर सिंगिंग रियलिटी शो इस बार कुछ ऐसे यादगार पल लेकर आएगा, जो दर्शकों को भावुक कर देंगे। इस एपिसोड में दिग्गज गायक और शो के जज कुमार सानू कंटेस्टेंट शिवानी की परफॉर्मेंस देखकर इतने प्रभावित होंगे कि अपनी भावनाएँ रोक नहीं पाएँगे।

शूटिंग के दौरान शिवानी ने अपने पिता शिवदास स्वामी के साथ मंच पर ‘काहे छेड़े’ गाने पर खूबसूरत प्रस्तुति दी। पिता और बेटी की इस जुगलबंदी ने सभी जजों का दिल जीत लिया। जावेद अली भी उनकी परफॉर्मेंस से इतने प्रभावित हुए कि उनके मुँह से निकल पड़ा, “ये क्या देख लिया, रोंगटे खड़े हो गए!” दोनों की इस प्रस्तुति में संगीत के प्रति प्यार के साथ पिता और बेटी का खास रिश्ता भी खूबसूरती से नजर आया। लेकिन, इस परफॉर्मेंस का सबसे खास पल तब आया, जब कुमार सानू शिवानी की गायकी देखकर भावुक हो गए। इतनी कम उम्र में इतना मुश्किल गाना इतनी खूबसूरती से गाने की उनकी काबिलियत ने कुमार सानू को हैरान कर दिया। शूटिंग के दौरान शिवानी की तारीफ करते हुए, उन्होंने कहा, “सच कहूँ, तो इतनी छोटी उम्र में उन्होंने जिस तरह यह गाना गाया, मुझे लगा कि यह ओरिजिनल रिकॉर्डिंग से भी बेहतर था।