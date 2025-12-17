Sholay Box Office: धुरंधर के तूफान में भी भौकाल मचा रही शोले, री-रिलीज में की तगड़ी कमाई

एंटरटेनमेंट डेस्क। हिंदी सिनेमा की कल्ट क्लासिक फिल्म शोले को हाल ही में फाइनल कट वर्जन के साथ सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज किया गया। 50 साल पुरानी इस फिल्म ने एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है।

साल 1975 में निर्देशक रमेश सिप्पी की शोले पहली बार बड़े पर्दे पर आई थी। धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, अमजद खान, हेमा मालिनी और संजीव कुमार जैसे दिग्गज कलाकारों से सजी यह फिल्म समय के साथ कल्ट क्लासिक बन गई। बीते पांच दशकों में शोले को कई बार थिएटर्स में री-रिलीज किया गया, और हर बार दर्शकों का प्यार मिला।

अब 50 साल पूरे होने के मौके पर Sholay The Final Cut को एक बार फिर सिनेमाघरों में उतारा गया है। खास बात यह है कि बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर जैसी बड़ी फिल्मों की मौजूदगी के बावजूद शोले ने मजबूती से टिके रहकर अच्छी कमाई की है। री-रिलीज में कैसा रहा शोले का प्रदर्शन 12 दिसंबर को फाइनल कट वर्जन के साथ शोले को दोबारा रिलीज किया गया। धुरंधर, किस किसको प्यार करूं 2 और अखंडा 2 जैसी नई फिल्मों के चलते शोले को देशभर में सिर्फ 300 से ज्यादा स्क्रीन्स ही मिल पाईं। इसके बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पहचान कायम रखी।