एंटरटेनमेंट डेस्‍क। स्टार प्लस के नए शो दिल की बेवफाइयां के प्रीमियर का इंतज़ार कर रहे दर्शकों को लॉन्च इवेंट में इसकी कहानी की एक झलक मिली। इस मौके पर फराह खान ने शो के मुख्य कलाकारों गौरव खन्ना और श्रद्धा आर्या से खुलकर बातचीत की। एकता कपूर के इस रोमांटिक फैमिली ड्रामा में दोनों मानव और जानकी की भूमिका निभा रहे हैं, जो शादी के 20 साल बाद अपनी ज़िंदगी को अलग-अलग नज़रिए से देखते हैं।

जब बातचीत इस पर आई कि परिवार की ज़िम्मेदारियों के बीच अपने लिए बनाई योजनाएं कैसे बदल जाती हैं, तो श्रद्धा ने जुड़वां बच्चों की माँ बनने के बाद का अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि उस दौर में उन्हें अपनी पुरानी ज़िंदगी और उस ज़िंदगी की श्रद्धा की कितनी याद आती थी।

श्रद्धा ने कहा, “बच्चों के जन्म के बाद पहले साल में अगर आपने मुझसे ये सवाल पूछा होता, तो मैं यहीं रो पड़ती। उस वक्त मैं बहुत भावुक थी। एक तरह से ये किसी रिश्ते के टूटने जैसा है। जैसे आपका खुद से ही ब्रेकअप हो जाता है। बच्चे होने के बाद आप अपने उस पुराने रूप से बिछड़ जाते हैं। मुझे लगा कि अब मैं उस पुरानी श्रद्धा से फिर कभी नहीं मिल पाऊंगी। उसके लिए मैं तैयार भी नहीं थी। उसे ठीक से अलविदा कहने का मौका भी नहीं मिला। आप सोचते हैं कि बच्चे हो जाएँगे और ज़िंदगी फिर पहले जैसी हो जाएगी। लेकिन ज़िंदगी पहले जैसी नहीं होती।”