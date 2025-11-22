मेरी खबरें
    252 करोड़ Drug मामले में Shraddha Kapoors के भाई सिद्धांत कपूर को समन, ड्रग्स का साया फिर से बॉलीवुड पर मंडराया

    बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoors) के भाई और एक्टर-डायरेक्टर सिद्धांत कपूर को मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल (ANC) ने 252 करोड़ रुपये के मेफेड्रोन ड्रग्स केस में समन भेजा है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 22 Nov 2025 03:12:10 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 22 Nov 2025 03:12:10 PM (IST)
    ड्रग्स केस में श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर को समन।

    HighLights

    1. ड्रग्स केस में श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर को समन।
    2. एंटी-नारकोटिक्स सेल कर रही 252 करोड़ ड्रग्स केस की जांच।
    3. ओरहान अवत्रामणि (Orry) से भी होगी पूछताछ।

    एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoors) के भाई और एक्टर-डायरेक्टर सिद्धांत कपूर को मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल (ANC) ने 252 करोड़ रुपये के मेफेड्रोन ड्रग्स केस में समन भेजा है। यह कार्रवाई अंडरवर्ल्ड लिंक और हाई-प्रोफाइल पार्टियों की जांच के दौरान सिद्धांत का नाम सामने आने के बाद की गई है।

    ANC के अधिकारियों ने सिद्धांत कपूर को 25 नवंबर को पेश होकर अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जांच टीम का फोकस महाराष्ट्र के सांगली जिले की एक यूनिट से बरामद 252 करोड़ रुपये की मेफेड्रोन (MD) की खेप पर है। यह जब्ती एंटी नारकोटिक्स सेल की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक मानी जा रही है।


    अंडरवर्ल्ड से जुड़े नामों की जानकारी

    PTI की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य आरोपी मोहम्मद सलीम मोहम्मद सुहैल शेख ने खुलासा किया कि भारत और विदेशों में भव्य ड्रग्स पार्टियों का आयोजन किया जाता था। इन पार्टियों में कथित तौर पर सेलिब्रिटी, मॉडल, रैपर, फिल्ममेकर और दाऊद इब्राहिम से जुड़े लोग भी शामिल होते थे।

    दस्तावेजों में आया सिद्धांत का नाम

    जांच में सामने आए दस्तावेजों में जिन लोगों का जिक्र है, उनमें सिद्धांत कपूर का नाम भी शामिल बताया गया है। हालांकि ANC ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ नाम आने या पूछताछ के लिए बुलाए जाने का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति दोषी है।

    ANC की घाटकोपर यूनिट सिद्धांत कपूर का बयान दर्ज करेगी। इसके बाद जांच अधिकारी तय करेंगे कि आगे की क्या कार्रवाई की जाए, हिरासत, केस दर्ज या कोई अन्य कानूनी कदम।

    ओरहान अवत्रामणि (Orry) से भी होगी पूछताछ

    इस केस में सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर ओरहान अवत्रामणि उर्फ ओरी को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। जांच एजेंसियों का मानना है कि हाई-प्रोफाइल नेटवर्क के कई अहम लिंक इस केस से उजागर हो सकते हैं। सिद्धांत कपूर के बयान और ANC की आगे की जांच यह तय करेगी कि 252 करोड़ के ड्रग्स केस में नए सुराग मिलते हैं या नहीं।

