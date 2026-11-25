एंटरटेनमेंट डेस्‍क। पिछले तीन दशकों से ज़ी टीवी हर घर तक असल ज़िंदगी से जुड़ी और दिल को छूने वाली कहानियाँ पहुँचाने पर खास ध्यान देता आया है। चैनल ने अपने कंटेंट और प्रोडक्शन पर लगातार बड़ा निवेश किया है और कई नए बेंचमार्क भी बनाए हैं। अब एक बार फिर ज़ी टीवी अपने नए फैमिली ड्रामा ‘शुभ शगुन शहनाइयाँ’ को बड़े पैमाने पर पेश करने की तैयारी में है।

लखनऊ में लंबे आउटडोर शूट के बाद हाल ही में शो की टीम एक और शूट शेड्यूल के लिए जयपुर पहुँची है, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार कहानी को शहर की असली लोकेशन्स पर फिल्माया जा रहा है।

मुंबई में शो के लॉन्च इवेंट के बाद फहमान खान, बृंदा दहल, ज्योति मुखर्जी और शो के दूसरे कलाकार जयपुर के लिए रवाना होते नजर आए। यहाँ वे शहर के खूबसूरत और रंगीन माहौल के बीच शो की कहानी को पर्दे पर उतारेंगे। लखनऊ में पहले आउटडोर शूट के बाद जयपुर में यह दूसरा बड़ा शेड्यूल है। इसमें शहर की असली लोकेशन्स पर शूटिंग की जाएगी। इन आउटडोर शेड्यूल्स के जरिए ज़ी टीवी स्टूडियो की सीमाओं से बाहर निकलकर कहानी को ऐसे माहौल में पेश करता नजर आ रहा है, जो शो देखने के अनुभव को और भी विशेष बना सकता है।

तो क्या ज़ी टीवी अब फिल्मों की तर्ज पर बड़े प्रोडक्शन और आउटडोर लोकेशन्स पर इतना निवेश कर रहा है, ताकि दर्शकों को शानदार विजुअल अनुभव दिया जा सके? शो के भव्य सेट्स से लेकर अलग-अलग शहरों में हो रही आउटडोर शूटिंग तक, इसकी तैयारी बड़े पैमाने पर की जा रही है। असली लोकेशन्स पर शूटिंग से कहानी में वास्तविकता का एहसास जुड़ता है और दर्शक पर्दे पर दिखाए जा रहे शहर, माहौल और किरदारों से बेहतर तरीके से जुड़ पाते हैं। प्रोडक्शन पर की जा रही यह मेहनत दिखाती है कि ज़ी टीवी सिर्फ दिलचस्प कहानियाँ ही नहीं, बल्कि दर्शकों को एक नया और शानदार विजुअल अनुभव भी देना चाहता है। ‘शुभ शगुन शहनाइयाँ’ की कहानी सुधा (ज्योति मुखर्जी) नाम की एक माँ के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका सबसे बड़ा सपना अपनी चारों बेटियों के लिए सही जीवनसाथी ढूँढना है। सुधा के लिए जिम्मेदारी सिर्फ बेटियों की शादी कराने तक सीमित नहीं है। वो चाहती है कि उसकी बेटियाँ अपनी ज़िंदगी में अच्छी तरह से बसें और उनके परिवार भी फलते-फूलते रहें। यह शो एक ऐसे मध्यमवर्गीय परिवार की कहानी दिखाएगा, जहाँ सभी सदस्य एक-दूसरे के करीब हैं और परिवार में परंपराओं, संस्कारों और आत्मसम्मान को खास अहमियत दी जाती है। चारों बेटियाँ जब रिश्तों, शादी और ज़िंदगी के अलग-अलग फैसलों से गुजरेंगी, तब भी परिवार अपने उसूलों और मान-सम्मान को बनाए रखने की कोशिश करेगा।