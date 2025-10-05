Shweta Tiwari ने बोल्डनेस में अपनी बेटी को छोड़ा पीछे, बिकिनी में डाली तस्वीरें Instagram पर Viral

इंटरटेनमेंट डेस्क, इंदौर: कसौटी जिंदगी की में प्रेरणा का किरदार निभाने वाली स्वेता तिवारी को कौन नहीं जानता। 2000 के दौर में घर-घर में प्रेरणा के नाम से फेमस स्वेता अब 45 साल की हो गई हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को इतना फिट और फाइन रखा है कि उनके सामने आजकल की एक्ट्रेस भी फेल हो जाती हैं। हाल ही में उन्होंने एक बार फिर अपने फैन्स को दिवाना बना दिया है।

बता दें कि स्वेता तिवारी हाल ही में 45 साल की हो गई हैं। उन्होंने अपना 45वां जन्मदिन परिवार और दोस्तों के साथ लोनावला में सेलिब्रेट किया। जिसकी कुछ तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट की। इन तस्वीरों में में स्वेता अपने दोस्तों के साथ मस्ती करती नजर आ रही है। स्वेता की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। उनके फैन्स का कहना है कि वो 45 साल की तो बिलकुल नहीं लगती हैं।

स्वेता ने इंस्टाग्राम पर जो तस्वीरें शेयर की हैं, उनमें से एक तस्वीर मे वह पौधा लगाती दिख रही हैं। वहीं एक अन्य तस्वीर में अपने दोस्तों के साथ पूल में मस्ती कर रही है। एक और तस्वीर मे स्वेता अपनी बेटी पलक तिवारी के साथ पोज कर रही है। इस तस्वीर में स्वेता ने एक व्हाइट कलर की बिकनी पहन रखी है। जिसमें वह बहुत ही खुबसूरत लग रही हैं।

फैन्स ने की तारीफ

स्वेता ने इन यादगार खूबसुरत तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा कि 'उनका ये बर्थडे मोमेंट कभी नहीं भूलने वाला है।' वहीं उनके इस पोस्ट कई फैन्स ने भी प्रतिक्रिया दी है। इन तस्वीरों को देख फैंस उनकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। एक यूजर ने कहा, "लोग बुड्ढे होते जा रहे हैं और आप भी जवान होती जा रही हो।" एक ने कहा, "आप बूढ़े नहीं हो रहे हैं। आप टाइमलेस हैं।" लोग उनकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं।