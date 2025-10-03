'रावण बुरा नहीं शरारती था... ', दशहरा पर Simi Garewal का पोस्ट वायरल, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

मेरी खबरें
    देशभर में 2 अक्टूबर को दशहरा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर जहां जगह-जगह रावण दहन किया गया, वहीं बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस सिमी गरेवाल (Simi Garewal) ने एक ऐसा पोस्ट शेयर कर दिया जिसने सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा कर दिया।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 03 Oct 2025 04:16:49 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 03 Oct 2025 04:18:09 PM (IST)
    1. दशहरा पर Simi Garewal का पोस्ट वायरल।
    2. सिमी ने रावण की तारीफ करते हुए पोस्ट शेयर की।
    3. पोस्ट डिलीट कर ट्रोलिंग से बचीं सिमी गरेवाल।

    एंटरटेनमेंट डेस्क। देशभर में 2 अक्टूबर को दशहरा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर जहां जगह-जगह रावण दहन किया गया, वहीं बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस सिमी गरेवाल (Simi Garewal) ने एक ऐसा पोस्ट शेयर कर दिया जिसने सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा कर दिया।

    दरअसल, सिमी ने रावण की तारीफ करते हुए उसे 'बुरा नहीं बल्कि शरारती' बताया। उनका यह बयान यूजर्स को पसंद नहीं आया और देखते ही देखते वह ट्रोल्स के निशाने पर आ गईं।

    दशहरा पर Simi Garewal का विवादित पोस्ट

    सिमी गरेवाल ने अपने Twitter (अब X प्लेटफॉर्म) हैंडल पर लिखा - 'प्रिय रावण, हर साल इस दिन हम अच्छाई की बुराई पर जीत का जश्न मनाते हैं। लेकिन तकनीकी तौर पर आपके व्यवहार को ‘बुरा’ नहीं बल्कि ‘थोड़ा शरारती’ माना जाना चाहिए। आपने सीता माता का अपहरण जरूर किया, लेकिन उन्हें सम्मान दिया। आपने अच्छा खाना, रहने की जगह और सुरक्षा दी।

    यहां तक कि आपका शादी का प्रस्ताव भी विनम्र था और इनकार होने पर आपने कोई हिंसा नहीं की। जब भगवान राम ने आपको मारा, तब भी आपने समझदारी दिखाते हुए माफी मांगी।

    मुझे विश्वास है कि आप हमारे संसद के कई नेताओं से ज्यादा पढ़े-लिखे थे। आपको जलाना हमारे दिलों में कोई नफरत नहीं है, यह बस परंपरा है। हैप्पी दशहरा।'

    सोशल मीडिया पर मचा बवाल

    इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया और यूजर्स ने सिमी गरेवाल को जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया।

    यूजर्स बोले- 'पहले रामायण पढ़ लेतीं'

    एक यूजर ने लिखा - 'काश सिमी गरेवाल रामायण पढ़ लेतीं। रावण कोई अच्छा इंसान नहीं था। उसने अप्सरा रंभा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, जिसके बाद नलकुबेर ने उसे श्राप दिया कि अगर वह दोबारा किसी महिला के साथ ऐसा करेगा तो उसका सिर फट जाएगा। इसी डर से वह सीता माता के पास नहीं गया। ऐसे व्यक्ति को अच्छा बताना मूर्खता है।'

    naidunia_image

    एक अन्य यूजर ने लिखा - 'सिमी जैसी महिलाएं, जो दूसरी महिलाओं के ट्रॉमा को कम करके दिखाती हैं, वास्तव में समाज के लिए अभिशाप हैं।'

    पोस्ट डिलीट कर ट्रोलिंग से बचीं सिमी

    लगातार बढ़ते विवाद और ट्रोलिंग के बाद सिमी गरेवाल ने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया। हालांकि, अब तक उन्होंने इस पूरे मामले पर कोई सफाई नहीं दी है।

