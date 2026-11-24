एंटरटेनमेंट डेस्‍क। प्लेबैक सिंगर सोनू निगम ने मुंबई के सांताक्रूज़ वेस्ट में 31.47 करोड़ रुपये की कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी है, जिससे शहर के कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट में एक और बड़ी डील जुड़ गई है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ रजिस्ट्रेशन (IGR) की वेबसाइट पर स्क्वायर यार्ड्स द्वारा रिव्यू किए गए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, यह डील नवंबर 2026 में रजिस्टर हुई थी।

यह प्रॉपर्टी DLH बेस्टसेलर में है, जो सांताक्रूज़ वेस्ट में एक कमर्शियल डेवलपमेंट है। इसमें दो मंज़िलें हैं, ग्राउंड फ़्लोर पर RERA के हिसाब से 1,090 sq. ft. का कारपेट एरिया है और पहली मंज़िल पर 1,140 sq. ft. का एरिया है।

कुल मिलाकर, इस जगह का कुल RERA कारपेट एरिया 2,230 sq. ft. या लगभग 207.17 sq. meters है। इस ट्रांज़ैक्शन में एक पार्किंग स्पेस भी शामिल है। रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स से पता चलता है कि इस डील पर 1.88 करोड़ रुपये की स्टांप ड्यूटी लगी, जबकि रजिस्ट्रेशन फीस 30,000 रुपये थी। सांताक्रूज़ वेस्ट मुंबई में एक जाना-माना रेजिडेंशियल और कमर्शियल डेस्टिनेशन बना हुआ है। लिंकिंग रोड, SV रोड, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और सबअर्बन रेलवे नेटवर्क के ज़रिए इसकी कनेक्टिविटी बिज़नेस और इन्वेस्टर्स के बीच इसकी अपील को सपोर्ट करती है। यह इलाका बांद्रा, BKC, जुहू, विले पार्ले और अंधेरी के साथ-साथ मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक भी आसान पहुंच देता है।