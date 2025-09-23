Zubeen Garg: जुबीन गर्ग के शव का आज दोबारा होगा पोस्टमार्टम, अंतिम संस्कार से पहले असम सरकार का फैसला

एंटरटेनमेंट डेस्क। असम के दिग्गज गायक ज़ुबीन गर्ग (Singer Zubeen Garg) की मौत को लेकर उठ रहे सवालों के बीच राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को घोषणा की कि जुबीन गर्ग का दूसरा पोस्टमार्टम गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (जीएमसीएच) में कराया जाएगा। इसमें एम्स गुवाहाटी की एक टीम भी मौजूद रहेगी।
सीएम सरमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मंगलवार सुबह 7:30 बजे जुबीन का पार्थिव शरीर जीएमसीएच लाया जाएगा और जांच में करीब 1 से 2 घंटे का समय लग सकता है। उन्होंने कहा कि परिवार ने इस प्रक्रिया के लिए अपनी सहमति दे दी है।
पिछले हफ्ते जुबीन गर्ग का सिंगापुर के लाजरस द्वीप पर स्कूबा डाइविंग करते समय निधन हुआ था। शुरुआती रिपोर्ट्स में उनकी मौत का कारण डाइविंग एक्सीडेंट बताया गया था, लेकिन बाद में सिंगापुर के अधिकारियों द्वारा जारी डेथ सर्टिफिकेट में लिखा गया कि मौत की वजह 'डूबना' है।
मुख्यमंत्री सरमा ने स्पष्ट किया कि डेथ सर्टिफिकेट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अलग-अलग दस्तावेज होते हैं। इसलिए, वास्तविक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए सिंगापुर के एंबेसी से लगातार संपर्क किया जा रहा है।
52 वर्षीय ज़ुबीन गर्ग को असम और भारतभर में लोकप्रियता उनकी मधुर आवाज़ से मिली। बॉलीवुड फिल्म गैंगस्टर के गाने या अली ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। असम के गोलाघाट से लेकर गुवाहाटी तक फैंस शोक में डूबे हैं।
इस बीच, गायक का अंतिम संस्कार कमरकुची नॉर्थ कैरोलिना गांव में बुधवार सुबह लगभग 8 बजे किया जाएगा। राज्य सरकार ने यहां 10 बीघा जमीन अधिग्रहित कर जुबीन गर्ग की स्मृति में स्मारक बनाने का भी फैसला किया है।
रविवार को गुवाहाटी के सरुसजाई स्टेडियम में हजारों प्रशंसक अंतिम दर्शन के लिए उमड़े, जहां उनका पार्थिव शरीर कांच के ताबूत में रखा गया था।
जुबीन की पत्नी गरिमा ने फैंस के प्रति आभार जताते हुए कहा- 'अगर जुबीन आज हमारे बीच होते, तो इस अपार प्यार को देखकर बेहद खुश होते। अब वह खुद कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उनकी ओर से मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूं।'