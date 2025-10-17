मेरी खबरें
    सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) और ज़हीर इक़बाल की शादी जून 2024 में हुई थी। हाल ही में सोनाक्षी की प्रेग्नेंसी को लेकर चल रही अफवाहों ने एक बार फिर फैंस का ध्यान खींच लिया है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 17 Oct 2025 12:04:01 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 17 Oct 2025 01:04:51 PM (IST)
    Sonakshi Sinha ने फोटोज शेयर कर क्यों लिखा- 'मैं प्रेग्नेंसी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहीं हूं'
    एंटरटेनमेंट डेस्क। सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) और ज़हीर इक़बाल की शादी जून 2024 में हुई थी। शादी के बाद से ही यह कपल अक्सर सोशल मीडिया पर मस्ती भरे वीडियोज और तस्वीरों की वजह से चर्चा में रहता है। लेकिन हाल ही में सोनाक्षी की प्रेग्नेंसी को लेकर चल रही अफवाहों ने एक बार फिर फैंस का ध्यान खींच लिया है।

    दरअसल, जब भी सोनाक्षी ज़हीर के साथ एथनिक या लूज़ फिटिंग आउटफिट में नज़र आती हैं, फैंस उनके बेबी बंप को लेकर कयास लगाने लगते हैं। हाल ही में दिवाली पार्टी के दौरान भी ऐसा ही हुआ, जिसके बाद सोनाक्षी ने इंस्टाग्राम पर एक मज़ेदार पोस्ट साझा कर इन अफवाहों पर जवाब दिया।


    '16 महीने की प्रेग्नेंसी का रिकॉर्ड बना लिया'

    सोनाक्षी ने देसी लुक में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'मानव इतिहास में सबसे लंबी प्रेग्नेंसी (हमारे प्यारे और अति बुद्धिमान मीडिया के अनुसार 16 महीने और आगे भी) का विश्व रिकॉर्ड, सिर्फ पेट के आसपास हाथ रखकर पोज़ देने के लिए। ये देखकर हमारा रिएक्शन जानने के लिए आखिरी स्लाइड देखें... और इस दिवाली पर अपनी चमक बनाए रखें।'

    ज़हीर ने पैपराज़ी के सामने किया मज़ाक

    इससे पहले ज़हीर इक़बाल भी मज़ाकिया अंदाज़ में इन अफवाहों पर रिएक्ट कर चुके हैं। एक इवेंट के दौरान उन्होंने तस्वीरें खिंचवाते वक्त सोनाक्षी के पेट पर हाथ रखा, जिसे देखकर एक्ट्रेस हंस पड़ीं और बोलीं, “ज़हीर!” बाद में उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, 'मज़ाक कर रहे हैं।'

    आने वाली फिल्म

    वर्कफ्रंट की बात करें तो सोनाक्षी सिन्हा जल्द ही फिल्म ‘जटाधारा’ में नजर आएंगी। इस फिल्म में उनके साथ सुधीर बाबू और दिव्या खोसला भी मुख्य भूमिकाओं में होंगे। यह फिल्म 7 नवंबर 2025 को रिलीज़ होगी।

