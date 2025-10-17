Sonakshi Sinha ने फोटोज शेयर कर क्यों लिखा- 'मैं प्रेग्नेंसी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहीं हूं'

एंटरटेनमेंट डेस्क। सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) और ज़हीर इक़बाल की शादी जून 2024 में हुई थी। शादी के बाद से ही यह कपल अक्सर सोशल मीडिया पर मस्ती भरे वीडियोज और तस्वीरों की वजह से चर्चा में रहता है। लेकिन हाल ही में सोनाक्षी की प्रेग्नेंसी को लेकर चल रही अफवाहों ने एक बार फिर फैंस का ध्यान खींच लिया है।

दरअसल, जब भी सोनाक्षी ज़हीर के साथ एथनिक या लूज़ फिटिंग आउटफिट में नज़र आती हैं, फैंस उनके बेबी बंप को लेकर कयास लगाने लगते हैं। हाल ही में दिवाली पार्टी के दौरान भी ऐसा ही हुआ, जिसके बाद सोनाक्षी ने इंस्टाग्राम पर एक मज़ेदार पोस्ट साझा कर इन अफवाहों पर जवाब दिया।