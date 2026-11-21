एंटरटेनमेंट डेस्‍क। हम अपने आसपास जिन कचरा बीनने वालों को देखते हैं या देखकर अनदेखा कर देते हैं, उनके जीवन में क्‍या तकलीफें होती हैं, हम शायद इस बारे में सोचते भी नहीं होंगे। लेकिन यदि इस पर फिल्‍म ही बन जाए तो क्‍या कहेंगे। जी हां।

इस वर्ग के जीवन और संघर्षों को दिखाने वाली एक फिल्‍म है, नाम है चिंदी पकड़। चिंदी पकड़ एक हिंदी सोशल ड्रामा फिल्म है जिसे प्रसेनजीत चक्रवर्ती ने लिखा और डायरेक्ट किया है, जो 27 नवंबर, 2026 को थिएटर में रिलीज़ होने वाली है। इसमें इंदौर की 13 वर्षीय परिणीति चौरसिया ने एक्टिंग की है।

यह महाराष्ट्र के कूड़ा बीनने वालों की कहानी है—वे लोग जो डंपिंग ग्राउंड में कचरा छांटकर अपना गुज़ारा करते हैं। क्या हमने कभी सच में सोचा है कि आज हमारे समाज में उनकी क्या जगह है? हमारे तथाकथित “सुंदर और सभ्य” समाज का क्या होगा अगर, एक दिन के लिए भी, वे हड़ताल पर चले जाएं? हर सुबह, हम बिना सोचे-समझे अपना कचरा फेंक देते हैं। फिर भी, वही कचरा किसी और के जीने का ज़रिया बन जाता है। उनके घर, उनके परिवार और उनकी ज़िंदगी हमारे फेंके गए कचरे के आस-पास ही बनी होती है। इतनी मुश्किलों में जीने के बावजूद, वे हमें एक साफ़ और हेल्दी माहौल बनाए रखने में मदद करते हैं।