संजीव कुमार से प्यार, रिजेक्शन के बाद डिप्रेशन और फिर तन्हाई... हीरो की पुण्यतिथि पर सुलक्षणा पंडित का निधन

डिजिटल डेस्क। बॉलीवुड अभिनेत्री और प्रसिद्ध गायिका सुलक्षणा पंडित का बुधवार रात निधन हो गया। वह 71 वर्ष की थीं और कुछ समय से बीमार चल रही थीं। परिजनों के अनुसार उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल में अंतिम सांस ली। शुक्रवार दोपहर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

दिग्गज गायकों के साथ कई सुपरहिट गीत गाए सुलक्षणा पंडित 70 और 80 के दशक की लोकप्रिय अभिनेत्री और गायिका रहीं। उन्होंने लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मुकेश जैसे दिग्गज गायकों के साथ कई सुपरहिट गीत गाए। लेकिन उनकी सुंदरता और स्क्रीन प्रेज़ेंस देखकर उन्हें फिल्मों में अभिनय के अवसर मिलने लगे।

फिल्म के सेट पर संजीव कुमार से प्यार साल 1975 में आई फिल्म ‘उलझन’ से उन्होंने संजीव कुमार के साथ बतौर अभिनेत्री डेब्यू किया और यहीं से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। फिल्म के सेट पर ही उन्हें संजीव कुमार से प्यार हो गया। हालांकि, संजीव का दिल हेमा मालिनी के लिए धड़कता था। जब हेमा ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया, तो सुलक्षणा ने संजीव को शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन उन्हें भी रिजेक्शन झेलना पड़ा। डिप्रेशन के बाद फिल्म इंडस्ट्री से दूर इस झटके के बाद सुलक्षणा गहरी डिप्रेशन में चली गईं और धीरे-धीरे फिल्म इंडस्ट्री से दूर होती गईं। उन्होंने फिर कभी शादी नहीं की। उनकी बहन विजेता पंडित और जीजा आदेश श्रीवास्तव ने उन्हें संगीत में दोबारा सक्रिय करने के लिए एक भक्ति एल्बम बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन आदेश के निधन से यह सपना अधूरा रह गया।