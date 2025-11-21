‘हक़’ की जबरदस्त वर्ड-ऑफ़-माउथ जीत के बाद—जहाँ यामी गौतम और इमरान हाशमी की परफ़ॉर्मेंस और फ़िल्म की इमोशनल सच्चाई ने दर्शकों का दिल जीता—निर्देशक सुपर्ण एस वर्मा अब एक और चर्चित फ़िल्म के सपोर्ट में आगे आए हैं। हक़ अभी भी थिएटर्स में खूब तारीफ़ बटोर रही है, और इसी बीच सुपर्ण खुले तौर पर अदित्‍य धर के साथ खड़े नज़र आए हैं, जिन्हें ‘धुरंधर’ की हिंसा को लेकर ऑनलाइन आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।

सुपर्ण ने सीधे इंडस्ट्री की एक पुरानी कमज़ोरी पर उंगली रखी—भारतीय फ़िल्मों को अक्सर विदेशी फ़िल्मों के मुकाबले ज़्यादा कठोरता से जज किया जाता है। जैसे ही ‘धुरंधर’ रिलीज़ के लिए तैयार खड़ी है, सुपर्ण की साफ राय है कि अब ये पक्षपात खत्म होना चाहिए। उनका मानना है कि जब हम अपने कहानीकारों पर वही भरोसा दिखाते हैं जो कोरियन, जापानी या हॉलीवुड सिनेमा पर दिखाते हैं, तब हमारे फ़िल्ममेकर भी उतना ही दमदार, इंटरनेशनल-क्लास कंटेंट देते हैं।