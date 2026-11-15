‘पंचायत’ सीज़न 5 पर सस्पेंस बरकरार! क्या नहीं लौटेगी फुलेरा की कहानी? प्राइम वीडियो ने दिया हिंट

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में प्राइम वीडियो ने अपने लोकप्रिय शो ‘पंचायत’ के प्रशंसकों को इसके भविष्य को लेकर सोचने पर मजबूर कर दिया है। प्लेटफॉर्म की ओर से साझा किए गए एक रहस्यमयी संदेश ने दर्शकों के बीच अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। अब हर किसी के मन में यही सवाल है कि क्या दर्शकों का पसंदीदा शो एक और सीज़न के साथ वापसी करेगा या नहीं?

सीज़न 5 को लेकर प्राइम वीडियो के इस नए कदम ने निश्चित रूप से दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है। अब फैंस यह जानने के लिए बेताब हैं कि आखिर ‘पंचायत’ के भविष्य में क्या होने वाला है। क्या फुलेरा की यह दिलचस्प कहानी यहीं खत्म होने जा रही है या फिर बनराकस का राज गांव में एक नए और अप्रत्याशित अध्याय की शुरुआत करने वाला है?