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Tamannaah Bhatia उज्‍जैन महाकाल मंदिर पहुंची, मां के साथ हुईं भस्‍मारती में शामिल

तमन्ना को भक्ति भाव से पूजा करते हुए भी देखा गया। आरती के बाद, उन्होंने नंदी महाराज के कान में अपनी इच्छा पूरी की।

By Digital DeskEdited By: Navodit Saktawat
Publish Date: Sat, 31 Oct 2026 09:40:26 AM (IST)Updated Date: Sat, 31 Oct 2026 09:46:41 AM (IST)
Tamannaah Bhatia उज्‍जैन महाकाल मंदिर पहुंची, मां के साथ हुईं भस्‍मारती में शामिल
महाकाल मंदिर में तमन्‍ना भाटिया।

HighLights

  1. ट्रेडिशनल साड़ी पहनकर तमन्ना नंदी हॉल में बैठीं
  2. इसके बाद करीब दो घंटे तक भस्म आरती देखी।
  3. पूजा की। भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया।

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। बॉलीवुड और साउथ इंडियन एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया शनिवार सुबह उज्जैन में भगवान महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुईं। वह अपनी मां और परिवार के साथ सुबह करीब 4 बजे मंदिर पहुंचीं।

ट्रेडिशनल साड़ी पहनकर तमन्ना नंदी हॉल में बैठीं और करीब दो घंटे तक भस्म आरती देखी। उन्होंने पूजा की और भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया।

विजिट के दौरान तमन्ना को भक्ति भाव से पूजा करते हुए भी देखा गया। आरती के बाद उन्होंने नंदी महाराज के कान में अपनी इच्छा पूरी की।

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महाकाल मंदिर कमेटी ने तमन्ना और उनके परिवार को उनके विजिट के दौरान सम्मानित किया। पूजा-अर्चना के बाद तमन्ना ने अपना अनुभव शेयर किया और कहा कि सुबह की भस्म आरती में शामिल होने का मौका मिलना उनके लिए बहुत खुशी का अनुभव रहा।

वह अपनी मां को भी भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए लाई थीं। वह अपनी मां के साथ पूजा-अर्चना करके बहुत खुश थीं।


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