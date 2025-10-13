'माशाल्लाह क्या दूधिया बदन है', तमन्ना भाटिया की खूबसूरती देख 70 साल के अन्नू कपूर का डोला मन

एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड एक्टर अन्नू कपूर अपने बयानों को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। हाल ही में उन्होंने एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया को लेकर ऐसा कमेंट किया है, जिससे विवाद खड़ा हो गया है। एक यूट्यूब इंटरव्यू के दौरान अन्नू कपूर ने तमन्ना के रंग पर टिप्पणी करते हुए कहा कि माशाल्लाह क्या दूधिया बदन है। उनकी टिप्पणी को कई लोग गलत बता रहे हैं।