    'माशाल्लाह क्या दूधिया बदन है', तमन्ना भाटिया की खूबसूरती देख 70 साल के अन्नू कपूर का डोला मन

    बॉलीवुड एक्टर अन्नू कपूर तमन्ना भाटिया पर दिए अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने तमन्ना के “दूधिया बदन” और गाने पर टिप्पणी की, जिसे सोशल मीडिया पर अशोभनीय बताया जा रहा है। कई यूजर्स ने इसे मजाक माना, तो कुछ ने आलोचना की।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 13 Oct 2025 02:39:32 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 13 Oct 2025 02:39:32 PM (IST)
    एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया पर अन्नू कपूर का आपत्तिजनक कमेंट। (फाइल फोटो)

    1. अन्नू कपूर ने तमन्ना भाटिया पर विवादित टिप्पणी की।
    2. इंटरव्यू में आज की रात गाने पर बात हुई।
    3. दूधिया बदन वाले बयान से सोशल मीडिया पर हंगामा।

    एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड एक्टर अन्नू कपूर अपने बयानों को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। हाल ही में उन्होंने एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया को लेकर ऐसा कमेंट किया है, जिससे विवाद खड़ा हो गया है। एक यूट्यूब इंटरव्यू के दौरान अन्नू कपूर ने तमन्ना के रंग पर टिप्पणी करते हुए कहा कि माशाल्लाह क्या दूधिया बदन है। उनकी टिप्पणी को कई लोग गलत बता रहे हैं।

    अन्नू कपूर ने तमन्ना की “मिल्की ब्यूटी” पर दिया रिएक्शन

    • यूट्यूबर शुभांकर मिश्रा से बातचीत में अन्नू कपूर से ‘आज की रात’ गाने पर उनकी राय पूछी गई। इस पर उन्होंने कहा कि आहा, माशाअल्लाह क्या दूधिया बदन है। आगे शुभांकर ने बताया कि तमन्ना ने कहा था कि मां अपने बच्चों को यह गाना दिखाकर सुलाती हैं। इस पर अन्नू ने मजाकिया लहजे में कहा कि 70 साल का बच्चा भी सो सकता है क्या?


    • उन्होंने आगे कहा कि अगर तमन्ना अपने दुधिया चेहरे और गानों से देश के बच्चों को मीठी नींद सुला रही हैं, तो यह देश के लिए शुभ है।

    • उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग इसे मजाक में ले रहे हैं, जबकि कई यूजर्स इसे महिलाओं के प्रति असंवेदनशील टिप्पणी बता रहे हैं।

    अन्नू कपूर का करियर और छवि

    अन्नू कपूर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने कलाकार हैं। वे ‘अंताक्षरी’ शो से घर-घर में मशहूर हुए और ‘विक्की डोनर’, ‘जॉली एलएलबी 2’ और ‘ड्रीम गर्ल 2’ जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग से तारीफ बटोरी। हालांकि, इस बार उनका बयान उन्हें एक नए विवाद में खड़ा कर गया है।

