जब तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर को बताया था ‘झूठा’, आसाराम बापू से की थी तुलना; जानिए क्या था casting couch विवाद

मनोरंजन डेस्क। नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन हो गया। 8 अक्टूबर 2026 को गोवा स्थित उनके घर पर वह बेहोशी की हालत में मिले थे। उन्हें मणिपाल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने करीब 45 मिनट तक CPR देकर उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। अस्पताल की ओर से कार्डियक अरेस्ट को मौत की वजह बताया गया।

नाना पाटेकर का फिल्मी करियर जितना लंबा और इफेक्टिव रहा, उतना ही उनका नाम कुछ विवादों में भी सामने आया। इनमें सबसे चर्चित विवाद एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता के 2018 के यौन उत्पीड़न के आरोप से जुड़ा था। तनुश्री ने फिल्म Horn ‘Ok’ Pleassss की शूटिंग के दौरान नाना पर गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया था। नाना और अन्य लोगों ने इन आरोपों से इनकार किया था।

मामला आगे बढ़ने के बाद तनुश्री ने नाना को लेकर कई तीखे बयान दिए थे। एक प्रेस बातचीत में उन्होंने उनकी तुलना आसाराम बापू से तक कर दी थी। क्या था तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर का विवाद? तनुश्री दत्ता ने 2018 में आरोप लगाया था कि 2008-09 के आसपास Horn ‘Ok’ Pleassss की शूटिंग के दौरान एक गाने के सीक्वेंस में उनसे ऐसा करने को कहा गया, जिससे वह असहज थीं। उन्होंने शूट छोड़ने का फैसला किया और आरोप लगाया कि इसके बाद उनके साथ बदसलूकी की गई। तनुश्री के आरोपों के बाद यह मामला बॉलीवुड में #MeToo आंदोलन के शुरुआती बड़े विवादों में शामिल हुआ। उन्होंने नाना पाटेकर के अलावा फिल्म से जुड़े कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भी शिकायत की थी। नाना ने आरोपों को खारिज किया था।