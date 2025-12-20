Bigg Boss 19 के विवादों को पीछे छोड़ वृंदावन पहुंची Tanya Mittal, प्रेमानंद महाराज से लिया आशीर्वाद

एंटरटेनमेंट डेस्क। बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) की फाइनलिस्ट तान्या मित्तल (Tanya Mittal) शो खत्म होने के बाद भी लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर उठे सवालों के बीच तान्या ने हाल ही में आध्यात्मिक नगरी वृंदावन का रुख किया, जहां उन्होंने प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की। इस खास मुलाकात का वीडियो तान्या ने सोशल मीडिया पर साझा किया है।

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में आश्रम का शांत वातावरण दिखता है, जिसके बैकग्राउंड में ‘राधा-राधा’ भजन बज रहा है। तान्या ने कैप्शन में लिखा कि उन्हें अपने भैया-भाभी, बहनों और भतीजियों के साथ प्रेमानंद महाराज से मिलने का सौभाग्य मिला। उन्होंने यह भी लिखा कि परिवार को मिले संस्कार आज भी उनकी जिंदगी का हिस्सा हैं।

घर की ‘लिफ्ट’ पर उठे सवालों का जवाब

शो के दौरान तान्या ने दावा किया था कि उनके घर में एक ऐसी लिफ्ट है, जो रसोई से खाने को एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुंचाती है। उस वक्त कई प्रतियोगियों ने उनके इस बयान पर संदेह जताया था। अब सामने आए फुटेज और रिपोर्ट्स से यह बात सही साबित होती दिख रही है।

फैंस ने किया सपोर्ट

तान्या के दावों की पुष्टि के बाद सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में प्रतिक्रियाएं आने लगीं। एक यूजर ने लिखा, “सबकी बोलती बंद… हमारी क्वीन,” तो वहीं दूसरे ने कहा, “अब शो के कई कंटेस्टेंट्स को सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए।” तान्या ने शो में यह भी कहा था कि उनके घर का स्टाफ उन्हें ‘बॉस’ कहकर बुलाता है और इन खुलासों के बाद उनके बयान एक बार फिर चर्चा का विषय बन गए हैं।