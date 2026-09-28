संजय लीला भंसाली की ‘लव एंड वॉर’ की टीम ने मनाया रणबीर कपूर का जन्मदिन, पूरी कास्ट और क्रू के साथ हुआ खास जश्न!

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। संजय लीला भंसाली की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘लव एंड वॉर’ इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है और भारतीय सिनेमा में एक नया मुकाम हासिल करने के लिए तैयार है। पहली बार इंडस्ट्री के तीन बड़े सितारों रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल को संजय लीला भंसाली की भव्य सिनेमाई दुनिया में एक साथ लेकर आ रही यह फिल्म दर्शकों को एक अनूठा सिनेमाई अनुभव देने का वादा करती है।

फिल्म को लेकर पहले से ही दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। हाल ही में मेकर्स ने रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल के दिलचस्प फर्स्ट-लुक पोस्टर जारी किए, जिन्होंने फिल्म को लेकर चर्चाओं को और तेज कर दिया। अब फिल्म की पूरी कास्ट और क्रू रणबीर कपूर का जन्मदिन मनाने के लिए एक साथ आई।