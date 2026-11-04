अनुभव सिन्हा के Banaras Beat का नया गाना ‘Kahaan Jayenge?’ का टीजर रिलीज! संगीत और शायरी से छू लेगी दिल

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। रूहानी संगीत और कागज़ से बनी खूबसूरत एनिमेशन कला का अनूठा संगम पेश करता बनारस बीट का नया गाना, जो आपको ठहरने, महसूस करने और भावनाओं की गहराई में खो जाने का न्योता देता है। अनुभव सिन्हा भारतीय सिनेमा के जाने-माने और प्रतिष्ठित फिल्मकारों में से एक हैं। बतौर निर्देशक, निर्माता और लेखक उन्होंने दर्शकों को कई शानदार कहानियां दी हैं और बॉक्स ऑफिस पर भी अपनी एक खास पहचान बनाई है। अपनी दमदार सिनेमाई कहानियों के लिए पहचाने जाने वाले अनुभव सिन्हा ने हाल ही में अपने प्रोडक्शन बैनर के साथ-साथ संगीत की दुनिया में भी कदम रखते हुए अपना नया म्यूजिक लेबल ‘बनारस बीट’ लॉन्च किया है।

अब बनारस बीट कुछ बेहद खास लेकर आया है। म्यूजिक लेबल ने अपने आगामी गाने ‘कहाँ जाएंगे?’ का टीज़र रिलीज़ कर दिया है, जो अपनी अनूठी प्रस्तुति और भावनात्मक अंदाज से दर्शकों का ध्यान खींच रहा है। टीज़र के साथ मेकर्स ने एक बेहद खूबसूरत संदेश भी साझा किया है, "जब शब्द हमारी भावनाओं को बयां करने के लिए कम पड़ जाते हैं, तब हम कहां जाते हैं? ‘कहाँ जाएंगे?’ के जरिए बनारस बीट उर्दू शायरी की सदियों पुरानी और खूबसूरत परंपरा की दुनिया में कदम रख रहा है। यह आपके लिए एक निमंत्रण है—कुछ पल ठहरने का, सोचने का और अपनी भावनाओं को महसूस करने का।"

इस टीज़र की शुरुआत एक ऐसी खूबसूरत दृश्य दुनिया से होती है, जिसे पूरी तरह बारीक कागज़ी कलाकारी यानी पेपर-आर्ट एनिमेशन के जरिए तैयार किया गया है। इसके साथ गूंजती रूहानी आवाज़ और दिल को छू लेने वाली शायरी मिलकर एक ऐसा एहसास पैदा करती हैं, जो सीधे दिल तक पहुंचता है। इसकी हर धुन और हर पंक्ति में भावनाओं की एक अलग गहराई महसूस होती है। यह महज़ एक गाने की झलक नहीं, बल्कि कला और संवेदनाओं का ऐसा अनुभव है, जो आपको कुछ देर के लिए ठहरकर अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर देता है।