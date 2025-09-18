The Bads of Bollywood के प्रीमियर में आर्यन खान ने खींची पापा SRK की फोटो, इन फिल्मी सितारों ने भी ली शिरकत

एंटरटेनमेंट डेस्क। शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) अब निर्देशक के रूप में अपना पहला कदम रख चुके हैं। उनकी डेब्यू वेब सीरीज 'The Bads of Bollywood' आज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। रिलीज से पहले बीती रात मुंबई में इसका ग्रैंड प्रीमियर आयोजित हुआ, जहां बॉलीवुड के कई दिग्गज सितारों ने शिरकत की और इस खास मौके को और भी यादगार बना दिया। इवेंट पूरी तरह से फिल्मी अवॉर्ड शो जैसा लग रहा था, जहां हर तरफ ग्लैमर और सितारों की चमक बिखरी हुई थी।

सितारों की मौजूदगी ने बढ़ाई रौनक आर्यन खान के पहले निर्देशन को सेलिब्रेट करने पूरे खान परिवार के अलावा कई बड़े स्टार्स पहुंचे। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की जोड़ी ने स्टाइलिश एंट्री मारी। वहीं अजय देवगन, काजोल, करण जौहर, अनन्या पांडे, खुशी कपूर, तमन्ना भाटिया और अंबानी परिवार ने अपनी मौजूदगी से प्रीमियर को खास बना दिया। कटरीना कैफ की प्रेग्नेंसी की खबरों के बीच विक्की कौशल इस इवेंट में अकेले पहुंचे और मीडिया का ध्यान खींचा।