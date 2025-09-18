The Bads of Bollywood के प्रीमियर में आर्यन खान ने खींची पापा SRK की फोटो, इन फिल्मी सितारों ने भी ली शिरकत

एंटरटेनमेंट डेस्क। शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) अब निर्देशक के रूप में अपना पहला कदम रख चुके हैं। उनकी डेब्यू वेब सीरीज 'The Bads of Bollywood' आज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है।
रिलीज से पहले बीती रात मुंबई में इसका ग्रैंड प्रीमियर आयोजित हुआ, जहां बॉलीवुड के कई दिग्गज सितारों ने शिरकत की और इस खास मौके को और भी यादगार बना दिया। इवेंट पूरी तरह से फिल्मी अवॉर्ड शो जैसा लग रहा था, जहां हर तरफ ग्लैमर और सितारों की चमक बिखरी हुई थी।
आर्यन खान के पहले निर्देशन को सेलिब्रेट करने पूरे खान परिवार के अलावा कई बड़े स्टार्स पहुंचे। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की जोड़ी ने स्टाइलिश एंट्री मारी।
वहीं अजय देवगन, काजोल, करण जौहर, अनन्या पांडे, खुशी कपूर, तमन्ना भाटिया और अंबानी परिवार ने अपनी मौजूदगी से प्रीमियर को खास बना दिया। कटरीना कैफ की प्रेग्नेंसी की खबरों के बीच विक्की कौशल इस इवेंट में अकेले पहुंचे और मीडिया का ध्यान खींचा।
इस प्रीमियर में सबसे यादगार पल तब देखने को मिला, जब आर्यन खान ने अपने पिता शाहरुख खान की फोटो खींची। शाहरुख अपने परिवार के साथ पैपराजी को पोज दे रहे थे और उसी दौरान आर्यन ने अपने फोन से उनके खूबसूरत मोमेंट्स कैप्चर किए। सोशल मीडिया पर पिता-पुत्र की यह बॉन्डिंग खूब पसंद की जा रही है।
आर्यन खान के निर्देशन में बनी 'The Bads of Bollywood' एक सरकैस्टिक ड्रामा है, जो बॉलीवुड की ग्लैमरस और अराजक दुनिया को नए अंदाज में पेश करती है।
इसमें बॉबी देओल, लक्ष्य और साहेर बंबा जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। खास बात यह है कि शाहरुख खान और रणवीर सिंह जैसे सुपरस्टार्स भी इसमें कैमियो करते दिखेंगे।
आज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई यह सीरीज आर्यन खान के निर्देशन करियर की धमाकेदार शुरुआत मानी जा रही है।