The Bengal Files Box Office Collection: विवेक अग्निहोत्री की फिल्म ने दूसरे वीकेंड में लगाई छलांग, कमाए इतने रुपये

एंटरटेनमेंट डेस्क। The Bengal Files Box Office Collection: विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी द बंगाल फाइल्स दूसरे वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस पर सुधार दिखा रही है। मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार और सिमरत कौर स्टारर यह फिल्म अपनी राजनीतिक कहानी और तीखे मुद्दों की वजह से चर्चा में है।

हालांकि, मधारसी और बागी 4 जैसी बड़ी फिल्मों और हॉरर मूवी कंज्यूरिंग: लास्ट राइट्स से इसे कड़ी टक्कर मिल रही है। इसके बावजूद वीकेंड का फायदा उठाकर फिल्म ने अपना कलेक्शन 13 करोड़ रुपये के बेहद करीब पहुंचा दिया है।

दूसरे वीकेंड पर उछाल फिल्म ने अपने दूसरे शुक्रवार को महज 60 लाख रुपये कमाए, जो अब तक का सबसे कम आंकड़ा था। शनिवार यानी रिलीज के नौवें दिन फिल्म ने शानदार उछाल दर्ज किया और 1.11 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। यह शुक्रवार की तुलना में 80 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि है। फिल्म की कुल कमाई अब 12.96 करोड़ रुपये पर पहुंच गई है। दिन के हिसाब से कलेक्शन दिन 1: 1.75 करोड़

दिन 2: 2.15 करोड़

दिन 3: 2.75 करोड़

दिन 4: 1.15 करोड़

दिन 5: 1.29 करोड़

दिन 6: 1 करोड़

दिन 7: 1 करोड़

दिन 8: 0.60 करोड़

दिन 9: 1.11 करोड़ कुल कलेक्शन: 12.96 करोड़ बंगाल में स्क्रीनिंग पर रोक फिल्म का सबसे बड़ा विवाद इसका पश्चिम बंगाल में रिलीज न होना है। 5 सितंबर को देशभर में रिलीज के बावजूद राज्य में किसी भी थिएटर ने इसे नहीं दिखाया। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने इसे लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि बंगाल के दर्शकों को फिल्म देखने का अधिकार छीना जा रहा है।