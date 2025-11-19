इंतजार खत्म! इस दिन वापसी करेंगे The Family Man श्रीकांत, सीजन थ्री से पहले टू की समझ लें कहानी, दमदार है एंडिंग

एंटरटेनमेंट डेस्क। The Family Man 3 का प्रीमियर 21 नवंबर को अमेज़न प्राइम वीडियो पर होने जा रहा है। राज और डीके द्वारा निर्देशित इस सुपरहिट स्पाई-एक्शन थ्रिलर में मनोज बाजपेयी एक बार फिर अंडरकवर एजेंट श्रीकांत तिवारी की भूमिका निभाते नजर आएंगे।
सीज़न 3 से पहले, दर्शकों के बीच उत्सुकता है कि आखिर सीज़न 2 कहाँ खत्म हुआ था और कहानी आगे किस दिशा में बढ़ सकती है। आइए जानते हैं सीज़न 1 और सीज़न 2 का संक्षिप्त रिकैप।
सीज़न 2 की शुरुआत में श्रीकांत अपनी जोखिमभरी जासूसी नौकरी छोड़कर एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करने लगते हैं। लेकिन उन्हें इस नए जीवन में खुशी नहीं मिलती, और वह वापस उसी दुनिया में लौट आते हैं जहाँ वह वास्तव में खुद को ज़िंदा महसूस करते हैं।
इस सीज़न में श्रीकांत का सामना होता है राजी (सामंथा रूथ प्रभु) से एक बेहद खतरनाक और दृढ़ निश्चयी उग्रवादी। श्रीकांत ने भारत की प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश नाकाम की। अपनी बेटी की जान बचाई। बड़े आतंकी हमले को रोक लिया, लेकिन उनकी निजी जिंदगी बिगड़ती चली गई। सुचित्रा (प्रियामणि) और श्रीकांत के रिश्ते में तनाव बढ़ गया।
अंतिम सीन में श्रीकांत और सुचि घर की मेज पर बैठकर कॉफी पी रहे होते हैं। श्रीकांत उनसे पूछते हैं कि वह परेशान क्यों हैं। तभी सुचि रोने लगती हैं और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है।
यह क्लिफहैंगर कई सवाल छोड़ जाता है- क्या सुचि ने श्रीकांत को अरविंद (शरद केलकर) के बारे में सच बताया? लोनावाला में आखिर सुचि और अरविंद के बीच क्या हुआ था? क्या उनका रिश्ता बच पाएगा?
एंडिंग में कहानी अचानक कोलकाता शिफ्ट होती है। एक रहस्यमयी व्यक्ति अंधेरे कमरे में कंप्यूटर ऑन करता है और टाइप करता है- 'The country is distracted' यहीं से अंदेशा होता है कि सीज़न 3 में नया खतरा सामने आने वाला है।
सीज़न 1 ने दर्शकों को मिलवाया श्रीकांत तिवारी से, एक साधारण दिखने वाला मध्यमवर्गीय इंसान, जो अपनी असली पहचान परिवार से छिपाता है। वह T.A.S.C., यानी NIA की स्पेशल एंटी-टेरर यूनिट में काम करता है।
पहले सीज़न की कहानी घूमती है - मिशन जुल्फिकार के इर्द-गिर्द, ISI समर्थित ऑपरेटिव मूसा (नीरज माधव) के आतंकवादी प्लान पर, भारत पर बड़े हमले की साजिश पर, श्रीकांत ने हमले को रोका, लेकिन उनकी नौकरी और लगातार बढ़ते तनाव ने उनकी शादी को कमजोर कर दिया।
सीज़न 3 में मनोज बाजपेयी नजर आएंगे। इसके अलावा, निमरत कौर, श्रेया धनवंतरी, दर्शान कुमार, सीमा बिस्वास, विपिन शर्मा, गुल पनाग, दिलीप ताहिल, जुगल हंसराज, आदित्य श्रीवास्तव ने भी बेहतरीन किरदार अदा किया है।