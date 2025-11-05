बॉलीवुड की इन 7 हसीनाओं ने तवायफ बनकर लूट ली महफिल, बॉक्स ऑफिस पर जमकर बरसा था पैसा

एंटरटेनमेंट डेस्क। नजाकत, ठुमके, शायरी और संगीत, हिंदी सिनेमा में ‘तवायफ’ का किरदार हमेशा से खास रहा है। समाज में भले ही इस शब्द को अब भी एक वर्जित छवि के साथ देखा जाता है, लेकिन फिल्मों में जब एक्ट्रेस ने पर्दे पर तवायफ बनकर कदम रखा, तो दर्शकों ने न सिर्फ तालियां बजाईं बल्कि उन किरदारों को यादगार बना दिया।

कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की और एक्ट्रेस की अदाकारी को अमर कर दिया। आइए जानते हैं उन मशहूर अदाकाराओं के बारे में, जिन्होंने पर्दे पर तवायफ बनकर दिलों पर राज किया। जब पर्दे पर 'तवायफ' बनीं ये हसीनाएं वहीदा रहमान - ‘प्यासा’ (1957) तवायफ के किरदार का सिलसिला बहुत पुराना है। 67 साल पहले आई फिल्म ‘प्यासा’ में वहीदा रहमान ने ‘गुलाबो’ नाम की तवायफ की भूमिका निभाई थी। गुरुदत्त के साथ उनके इस किरदार ने सादगी और संवेदना से दर्शकों के दिल जीत लिए थे।

रेखा - ‘उमराव जान’ (1981) 'इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं...' - ये गाना सुनते ही रेखा की ‘उमराव जान’ याद आ जाती है। इस फिल्म में उन्होंने ‘अमीरन’ नाम की तवायफ का किरदार निभाया था, जिसे लखनऊ के कोठे पर बेचा जाता है। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और उस दौर में लगभग 19.35 करोड़ रुपये की कमाई की थी। माधुरी दीक्षित - ‘देवदास’ (2002) संजय लीला भंसाली की ‘देवदास’ में माधुरी दीक्षित की ‘चंद्रमुखी’ को भला कौन भूल सकता है? देवदास के लिए उनका निःस्वार्थ प्रेम दर्शकों की आंखों में आंसू ले आया था। उनकी अदाकारी, संवाद और डांस ने इस किरदार को अमर बना दिया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था।