    बॉलीवुड की इन 7 हसीनाओं ने तवायफ बनकर लूट ली महफिल, बॉक्स ऑफिस पर जमकर बरसा था पैसा

    Bollywood Actress In Tawaif Role: बॉलीवुड में ऐसी कई अभिनेत्रिया हैं, जो बड़े पर्दे पर तवायफ का रोल प्ले कर चुकी हैं। इनमें कई टॉप एक्ट्रेसेस का नाम शामिल है। आइए जानते हैं उन मशहूर अदाकाराओं के बारे में, जिन्होंने पर्दे पर तवायफ बनकर दिलों पर राज किया।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 05 Nov 2025 01:48:53 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 05 Nov 2025 01:48:53 PM (IST)
    HighLights

    1. जब पर्दे पर 'तवायफ' बनीं बॉलीवुड की ये हसीनाएं।
    2. इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की।
    3. सादगी और संवेदना से दर्शकों का दिल जीत लिया।

    एंटरटेनमेंट डेस्क। नजाकत, ठुमके, शायरी और संगीत, हिंदी सिनेमा में ‘तवायफ’ का किरदार हमेशा से खास रहा है। समाज में भले ही इस शब्द को अब भी एक वर्जित छवि के साथ देखा जाता है, लेकिन फिल्मों में जब एक्ट्रेस ने पर्दे पर तवायफ बनकर कदम रखा, तो दर्शकों ने न सिर्फ तालियां बजाईं बल्कि उन किरदारों को यादगार बना दिया।

    कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की और एक्ट्रेस की अदाकारी को अमर कर दिया। आइए जानते हैं उन मशहूर अदाकाराओं के बारे में, जिन्होंने पर्दे पर तवायफ बनकर दिलों पर राज किया।

    वहीदा रहमान - ‘प्यासा’ (1957)

    naidunia_image

    तवायफ के किरदार का सिलसिला बहुत पुराना है। 67 साल पहले आई फिल्म ‘प्यासा’ में वहीदा रहमान ने ‘गुलाबो’ नाम की तवायफ की भूमिका निभाई थी। गुरुदत्त के साथ उनके इस किरदार ने सादगी और संवेदना से दर्शकों के दिल जीत लिए थे।


    रेखा - ‘उमराव जान’ (1981)

    naidunia_image

    'इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं...' - ये गाना सुनते ही रेखा की ‘उमराव जान’ याद आ जाती है। इस फिल्म में उन्होंने ‘अमीरन’ नाम की तवायफ का किरदार निभाया था, जिसे लखनऊ के कोठे पर बेचा जाता है। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और उस दौर में लगभग 19.35 करोड़ रुपये की कमाई की थी।

    माधुरी दीक्षित - ‘देवदास’ (2002)

    naidunia_image

    संजय लीला भंसाली की ‘देवदास’ में माधुरी दीक्षित की ‘चंद्रमुखी’ को भला कौन भूल सकता है? देवदास के लिए उनका निःस्वार्थ प्रेम दर्शकों की आंखों में आंसू ले आया था। उनकी अदाकारी, संवाद और डांस ने इस किरदार को अमर बना दिया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था।

    मीना कुमारी - ‘पाकीज़ा’ (1972)

    naidunia_image

    हिंदी सिनेमा की ट्रैजेडी क्वीन मीना कुमारी ने ‘पाकीज़ा’ में ‘साहिबजान’ का किरदार निभाया था — एक ऐसी तवायफ जो अपनी इज्जत और प्यार के बीच झूलती रहती है। यह फिल्म आज भी क्लासिक मानी जाती है और मीना कुमारी के करियर की सबसे यादगार फिल्मों में से एक है।

    ऐश्वर्या राय - ‘उमराव जान’ (2006)

    naidunia_image

    जब ‘उमराव जान’ की कहानी दोबारा पर्दे पर आई, तो इस बार तवायफ का किरदार ऐश्वर्या राय ने निभाया। उन्होंने लखनऊ की मशहूर तवायफ के रूप में रेखा की भूमिका को नए अंदाज में जिया। इसके अलावा फिल्म ‘बंटी और बबली’ के सुपरहिट गाने ‘कजरारे कजरारे’ में भी ऐश्वर्या तवायफ के लुक में नजर आई थीं।

    अदिति राव हैदरी - ‘हीरामंडी’ (2024)

    naidunia_image

    संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज ‘हीरामंडी’ में अदिति राव हैदरी ने ‘बिब्बोजान’ नाम की तवायफ का किरदार निभाया। उनकी गजगामिनी वॉक सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रही। उन्होंने इस भूमिका में नजाकत और मासूमियत का शानदार मेल दिखाया।

    रति अग्निहोत्री - ‘तवायफ’ (1985)

    naidunia_image

    बी.आर. चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म ‘तवायफ’ में रति अग्निहोत्री ने ‘सुल्ताना’ नाम की तवायफ का किरदार निभाया था। ऋषि कपूर के साथ उनकी जोड़ी और अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया। यह फिल्म उस दौर की हिट फिल्मों में शामिल हुई थी।

