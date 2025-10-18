मजहब के लिए इन 8 एक्ट्रेस ने छोड़ा बॉलीवुड, लिस्ट में Zaira Wasim का भी नाम

एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस की चमक-दमक भले ही कमाल की हो, लेकिन कई बार यही ग्लैमर उन्हें सुकून नहीं दे पाता। कुछ हसीनाएं ऐसी भी रहीं, जिन्होंने करियर के चरम पर पहुंचने के बावजूद नाम और शोहरत से ऊपर अपने मजहब और अध्यात्म को चुना।

इन्हीं में शामिल हैं जायरा वसीम, जिन्होंने हाल ही में अपने निकाह की खबरों से सबको चौंका दिया। लेकिन वह अकेली नहीं हैं - उनसे पहले भी कई एक्ट्रेसेस ने धर्म की राह पर चलने के लिए फिल्मी दुनिया को अलविदा कहा। आइए जानते हैं ऐसी 8 अभिनेत्रियों के बारे में -

1. जायरा वसीम फिल्म ‘दंगल’ से पहचान बनाने वाली जायरा वसीम ने 2019 में बॉलीवुड छोड़ने का फैसला लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा था कि फिल्मों में काम करते हुए वह अपने धर्म और अध्यात्मिकता से दूर जा रही हैं। जायरा का यह कदम उस समय आया जब उनका करियर तेजी से आगे बढ़ रहा था। 2. अनघा भोसले टीवी शो ‘अनुपमा’ में नंदिनी का किरदार निभाने वाली अनघा भोसले ने भी मनोरंजन जगत से दूरी बना ली। उन्होंने इंस्टाग्राम पर बताया कि इंडस्ट्री में राजनीति बहुत है और वह अब भगवान कृष्ण की भक्ति में जीवन बिताना चाहती हैं। उन्होंने अपना नाम भी बदलकर राधिका गोपी डीडी रख लिया।

3. सना खान फिल्म ‘जय हो’ और ‘बिग बॉस’ से फेम पाने वाली सना खान ने अचानक बॉलीवुड छोड़ दिया। उन्होंने बताया कि उनके पास नाम और पैसा सब था, लेकिन दिल को सुकून नहीं मिलता था। इसके बाद उन्होंने इस्लाम की राह अपनाई और मौलाना अनस से शादी की। 4. अनु अग्रवाल ‘आशिकी’ से प्रसिद्ध हुईं अनु अग्रवाल ने 1999 में हुए एक्सीडेंट के बाद जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने योग और अध्यात्म की ओर रुख किया और बिहार के मुंगेर स्थित योग साधना केंद्र में जीवन बिताने लगीं। अनु ने बताया था कि 2001 में उन्होंने सिर मुंडवाकर सन्यास ले लिया था। 5. बरखा मदान अक्षय कुमार की फिल्म ‘खिलाड़ियों के खिलाड़ी’ में नजर आईं बरखा मदान ने 2014 में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को पूरी तरह छोड़ दिया। पूर्व मॉडल और ब्यूटी क्वीन रह चुकीं बरखा अब बौद्ध नन बन चुकी हैं और ग्यालतेन समतेन नाम से जानी जाती हैं। 6. ममता कुलकर्णी 90 के दशक की बोल्ड और ग्लैमरस एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने भी बॉलीवुड से दूरी बना ली। खबरों के मुताबिक, उन्होंने 2013 से 2016 के बीच इस्लाम धर्म अपनाया और विक्की गोस्वामी से निकाह के बाद अपना नाम आयशा बेगम रखा। बाद में वह धर्म के रास्ते पर ही आगे बढ़ती रहीं।