एंटरटेनमेंट डेस्‍क। ‘सुपर डीलक्स’ की जोड़ी एक बार फिर साथ आ रही है। फिल्म में मालविका मोहनन, राज बी. शेट्टी और किशोर भी नजर आएंगे। ‘पॉकेट नॉवेल’ 14 जनवरी, 2027 को देशभर के सिनेमाघरों में बड़े स्तर पर रिलीज होने के लिए तैयार है।

थियागराजन कुमारराजा के निर्देशन में बनी ‘पॉकेट नॉवेल’ को थियागराजन कुमारराजा और एसडी एझिलमथी अपने बैनर टायलर डर्डन और किनो फिस्ट के तहत प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म में विजय सेतुपति, मालविका मोहनन, राज बी. शेट्टी और किशोर कुमार जी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।

यह फिल्म पोंगल के खास मौके पर 14 जनवरी, 2027 को तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। एंड्रयू लुईस द्वारा लिखी गई इस फिल्म का संगीत जी. वी. प्रकाश कुमार ने तैयार किया है। इस फिल्म के साथ थियागराजन कुमारराजा कई सालों बाद निर्देशन की दुनिया में वापसी कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने ‘सुपर डीलक्स’ का निर्देशन किया था। फिल्म से विजय सेतुपति की सामने आई नई सोशल मीडिया तस्वीरों ने आते ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इन तस्वीरों में उनका अंदाज बेहद सादा होने के बावजूद काफी प्रभावशाली नजर आ रहा है। इन तस्वीरों में विजय सेतुपति का लुक उनकी पिछली फिल्मों के किरदारों से काफी अलग दिखाई दे रहा है। उनका शरीर पहले से ज्यादा फिट, सुडौल और कॉम्पैक्ट नजर आ रहा है, जो उनके किरदार को एक अलग पहचान देता है। उनका यह नया अंदाज दर्शकों के लिए काफी दिलचस्प है।