एंटरटेनमेंट डेस्क। ‘सुपर डीलक्स’ की जोड़ी एक बार फिर साथ आ रही है। फिल्म में मालविका मोहनन, राज बी. शेट्टी और किशोर भी नजर आएंगे। ‘पॉकेट नॉवेल’ 14 जनवरी, 2027 को देशभर के सिनेमाघरों में बड़े स्तर पर रिलीज होने के लिए तैयार है।
थियागराजन कुमारराजा के निर्देशन में बनी ‘पॉकेट नॉवेल’ को थियागराजन कुमारराजा और एसडी एझिलमथी अपने बैनर टायलर डर्डन और किनो फिस्ट के तहत प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म में विजय सेतुपति, मालविका मोहनन, राज बी. शेट्टी और किशोर कुमार जी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।
यह फिल्म पोंगल के खास मौके पर 14 जनवरी, 2027 को तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। एंड्रयू लुईस द्वारा लिखी गई इस फिल्म का संगीत जी. वी. प्रकाश कुमार ने तैयार किया है। इस फिल्म के साथ थियागराजन कुमारराजा कई सालों बाद निर्देशन की दुनिया में वापसी कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने ‘सुपर डीलक्स’ का निर्देशन किया था।
फिल्म से विजय सेतुपति की सामने आई नई सोशल मीडिया तस्वीरों ने आते ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इन तस्वीरों में उनका अंदाज बेहद सादा होने के बावजूद काफी प्रभावशाली नजर आ रहा है।
इन तस्वीरों में विजय सेतुपति का लुक उनकी पिछली फिल्मों के किरदारों से काफी अलग दिखाई दे रहा है। उनका शरीर पहले से ज्यादा फिट, सुडौल और कॉम्पैक्ट नजर आ रहा है, जो उनके किरदार को एक अलग पहचान देता है। उनका यह नया अंदाज दर्शकों के लिए काफी दिलचस्प है।
उनके लुक और बॉडी लैंग्वेज में आया यह हल्का-सा बदलाव किरदार को और भी खास बनाता है। ऐसा लगता है कि उनका यह लुक किसी खास कहानी और किरदार की जरूरत के हिसाब से तैयार किया गया है, न कि सिर्फ एक स्टार की छवि को ध्यान में रखकर।
‘विक्रम वेधा’, ‘महाराजा’ और ‘बथ्था’ जैसी फिल्मों के जरिए विजय सेतुपति ने बार-बार साबित किया है कि वह अपने हर किरदार में एक अलग अंदाज, सहजता और अनिश्चितता लेकर आते हैं, जो दर्शकों के दिलों में लंबे समय तक बनी रहती है। ऐसे में थियागराजन कुमारराजा के साथ उनकी दोबारा जोड़ी और मालविका मोहनन, राज बी. शेट्टी तथा किशोर जैसे शानदार कलाकारों की मौजूदगी ‘पॉकेट नॉवेल’ को पोंगल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बनाती है।
पांच भाषाओं में होने वाली इस पैन-इंडिया रिलीज के साथ विजय सेतुपति के ये नए लुक्स फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ा रहे हैं। अब सभी की निगाहें जनवरी 2027 में होने वाली इसकी रिलीज पर टिकी हैं, जब मेकर्स दर्शकों के सामने इस अनोखी कहानी की दुनिया पेश करेंगे।