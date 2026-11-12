टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद बदली बॉलीवुड स्टार्स की सुरक्षा, अब खुले में फैंस से मिलने पर भी रोक!

मनोरंजन डेस्क। बॉलीवुड स्टार्स और उनके फैंस के बीच का रिश्ता हमेशा खास रहा है। कोई एक्टर अपनी बालकनी से हाथ हिलाकर फैंस का अभिवादन करता है, तो कोई एयरपोर्ट या फिल्म की शूटिंग के दौरान फैंस के साथ तस्वीरें खिंचवाता है। अमिताभ बच्चन का हर रविवार अपने घर ‘जलसा’ के बाहर फैंस से मिलना भी इसी परंपरा का हिस्सा है। लेकिन अब इस मुलाकात के तरीके पर सुरक्षा का साया गहराता दिख रहा है।

एक्टर टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग के बाद मुंबई पुलिस ने 10 नवंबर को बॉलीवुड के प्रमुख कलाकारों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। इसमें सितारों को भीड़भाड़ वाली सार्वजनिक जगहों पर जाने, बड़े जमावड़ों में शामिल होने और खुले में फैंस से मिलने-जुलने से बचने की सलाह दी गई है। पुलिस का यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया है। ऐसे में सवाल है कि क्या आने वाले समय में बॉलीवुड स्टार्स और उनके फैंस के बीच पहले जैसी नजदीकी कम हो जाएगी?

टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई थी फायरिंग 18 अक्टूबर को मुंबई के जुहू इलाके में एक्टर टाइगर श्रॉफ की कार पर तीन हमलावरों ने गोलीबारी की थी। यह घटना उस समय हुई, जब वह फुटबॉल ग्राउंड से निकल रहे थे। टाइगर इस हमले में बाल-बाल बच गए, जबकि उनके ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति के घायल होने की खबर सामने आई थी। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने संदिग्ध हमलावरों को गिरफ्तार किया और कुछ अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया। जांच में दूसरे सेलिब्रिटी के घरों की रेकी किए जाने की आशंका भी सामने आई। हालांकि, इस हमले के पीछे की पूरी साजिश और मकसद को लेकर जांच एजेंसियों की पड़ताल जारी है।

इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या बड़े सितारों की सुरक्षा सिर्फ उनके घर और शूटिंग सेट तक सीमित रखी जा सकती है? जब किसी कलाकार की लोकेशन सोशल मीडिया पोस्ट, फैन वीडियो या सार्वजनिक कार्यक्रमों से सामने आ सकती है, तो उसकी सुरक्षा की चुनौती और बढ़ जाती है। अमिताभ बच्चन के ‘जलसा’ के बाहर भी दिखा सुरक्षा का नया तरीका टाइगर पर फायरिंग के बाद बॉलीवुड में सुरक्षा को लेकर बढ़ी सतर्कता की एक झलक अमिताभ बच्चन के घर के बाहर भी देखने को मिली। नवंबर की शुरुआत में अमिताभ बच्चन ने मुंबई स्थित अपने घर ‘जलसा’ के बाहर फैंस का अभिवादन बुलेटप्रूफ ग्लास के पीछे से किया था। उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखते दिखाई दिए। अमिताभ बच्चन दशकों से हर रविवार अपने घर के बाहर जमा होने वाले फैंस से मिलते रहे हैं। ऐसे में इस बार उनके और फैंस के बीच सुरक्षात्मक कांच की मौजूदगी ने लोगों का ध्यान खींचा। हालांकि, कुछ ही दिनों बाद उन्होंने फिर से पहले की तरह बिना उस कांच के फैंस का अभिवादन किया। यह घटना दिखाती है कि सुरक्षा बढ़ाने और फैंस के साथ पुराना रिश्ता बनाए रखने के बीच संतुलन बनाना सितारों के लिए कितना मुश्किल हो सकता है। अब कैसे बदल सकता है फैंस से मिलने का तरीका? मुंबई पुलिस की एडवाइजरी के बाद सार्वजनिक जगहों पर सितारों की मौजूदगी पहले से ज्यादा नियंत्रित हो सकती है। फैन मीट, प्रमोशनल इवेंट, फिल्म की शूटिंग के बाहर होने वाली मुलाकातों और घर के बाहर होने वाले अभिवादन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरती जा सकती है।