टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, एक नाबालिग भी शामिल, पुलिस के डर से राजस्थान भागे थे

मनोरंजन डेस्क। एक्टर टाइगर श्रॉफ पर रविवार शाम फायरिंग हुई थी। अब इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों शूटर्स राजस्थआन के कोटा से पाए गए हैं। बचने की कोशिश में तीनों ट्रेन से भाग गए थे। रिपोर्ट्स की मानें, तो इनमें से एक नाबालिग भी है।

रिपोर्ट्स के हवाले से पुलिस ने कहा है- कोटा पुलिस ने सभी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ भी जारी है। पहले सभी आरोपियों ने मुंबई से भागने की कोशिश की थी। लेकिन, पुलिस ने उन्हें रेलवे स्टेशन पर ही दबोच लिया। हमले से पहले आरोपियों ने रेकी भी की थी।

हमले से पहले कुछ समय तक एक्टर की रेकी जांच एजेंसियों को शक है कि यह हमला पेशेवर और ट्रेनिंग लिए हुए शूटरों ने किया था। हमला करने से पहले शूटरों ने टाइगर की पूरी रैकी (निगरानी) की थी। उन्हें पता था कि टाइगर श्रॉफ हर रविवार को जुहू फुटबॉल ग्राउंड आते हैं। इसलिए वे उन पर लगातार नजर रखे हुए थे, ताकि जैसे ही टाइगर अपनी कार में बैठकर निकलने लगें, तभी उन पर हमला किया जा सके। गोली चलाने के बाद शूटर पहले से तय रास्ते से भाग निकले। वे एसवी रोड से होते हुए विले पार्ले और अंधेरी पहुंचे, जहां उन्होंने अंधेरी वेस्ट रेलवे स्टेशन के पास अपनी बाइक छोड़ दी और बोरीवली जाने वाली ट्रेन में बैठकर फरार हो गए।