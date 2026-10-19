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टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, एक नाबालिग भी शामिल, पुलिस के डर से राजस्थान भागे थे

टाइगर श्रॉफ पर रविवार शाम हुए हमले के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुंबई में फायरिंग को अंजाम देने के बाद ट्रेन से भाग रहे तीनों शूटरों को र...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Akriti kumari
Publish Date: Mon, 19 Oct 2026 12:45:04 PM (IST)Updated Date: Mon, 19 Oct 2026 12:45:04 PM (IST)
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, एक नाबालिग भी शामिल, पुलिस के डर से राजस्थान भागे थे
एक्टर पर फायरिंग करने वाले कथित आरोपी। (सोशल मीडिया)

HighLights

  1. कोटा से पुलिस ने दबोचे फायरिंग करने वाले 3 शूटर
  2. आरोपियों में एक नाबालिग और रैपिडो राइडर शामिल
  3. जुहू फुटबॉल ग्राउंड पर हर रविवार टाइगर की रेकी की

मनोरंजन डेस्क। एक्टर टाइगर श्रॉफ पर रविवार शाम फायरिंग हुई थी। अब इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों शूटर्स राजस्थआन के कोटा से पाए गए हैं। बचने की कोशिश में तीनों ट्रेन से भाग गए थे। रिपोर्ट्स की मानें, तो इनमें से एक नाबालिग भी है।

रिपोर्ट्स के हवाले से पुलिस ने कहा है- कोटा पुलिस ने सभी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ भी जारी है। पहले सभी आरोपियों ने मुंबई से भागने की कोशिश की थी। लेकिन, पुलिस ने उन्हें रेलवे स्टेशन पर ही दबोच लिया। हमले से पहले आरोपियों ने रेकी भी की थी।


हमले से पहले कुछ समय तक एक्टर की रेकी

जांच एजेंसियों को शक है कि यह हमला पेशेवर और ट्रेनिंग लिए हुए शूटरों ने किया था। हमला करने से पहले शूटरों ने टाइगर की पूरी रैकी (निगरानी) की थी। उन्हें पता था कि टाइगर श्रॉफ हर रविवार को जुहू फुटबॉल ग्राउंड आते हैं। इसलिए वे उन पर लगातार नजर रखे हुए थे, ताकि जैसे ही टाइगर अपनी कार में बैठकर निकलने लगें, तभी उन पर हमला किया जा सके।

गोली चलाने के बाद शूटर पहले से तय रास्ते से भाग निकले। वे एसवी रोड से होते हुए विले पार्ले और अंधेरी पहुंचे, जहां उन्होंने अंधेरी वेस्ट रेलवे स्टेशन के पास अपनी बाइक छोड़ दी और बोरीवली जाने वाली ट्रेन में बैठकर फरार हो गए।

एक आरोपी नाबालिग

फायरिंग करने वाले पहले आरोपी को नाम ऋतिक कुमार (22) उर्फ रोशन है। पिपराई, जिला- बेगूसराय, बिहार का मूल निवासी है। वह वर्तमान में मुंबई के अंधेरी वेस्ट में उर्दू स्कूल के पास गिल बर्ली में रहता है और रैपिडो राइडर के तौर पर काम करता है। वहीं, दूसरा आरोपी आरोपी रेहान है। यह ईदगाह कॉलोनी, थाना सदर, जिला- सोनीपत, हरियाणा का रहना वाला है। एक नाबालिग भी पकड़ा गया है।