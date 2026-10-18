टाइगर श्रॉफ पर मुंबई में फायरिंग, बाल-बाल बचे एक्टर, जांच में जुटी पुलिस

मनोरंजन डेस्क। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार, रविवार देर शाम को अभिनेता Tiger Shroff पर जुहू में गोलीबारी हुई है। हालांकि, इस घटना में एक्टर को किसी तरह की कोई क्षति नहीं पहुंची है।

इंडिया टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, एक अज्ञात बाइकसवार ने गोली चलाई है। इस मामले में मुंबई पुलिस का कहना है- श्रॉफ की कार पर उस वक्त तीन से चार राउंड गोलियां चलाई गईं, जब वह अपने गाड़ी में सवार होकर निकल रहे थे। उन्हें देखने के लिए वहां लोगों की भारी भीड़ जमा थी। भीड़ के बीच से ही उनकी कार पर कई राउंड फायरिंग की गई। मुंबई पुलिस के अनुसार, इस हमले में टाइगर श्रॉफ को कोई गोली नहीं लगी है और वे सुरक्षित हैं। CCTV के आधार पर जांच की जै रही है।