'टाइटैनिक' एक्ट्रेस केट विंसलेट बनीं डायरेक्टर, पहली फिल्म ‘गुडबाय जून’ जल्द होगी रिलीज

एंटरटेनमेंट डेस्क। हॉलीवुड की दिग्गज और ऑस्कर विजेता अभिनेत्री केट विंसलेट अब निर्देशक के रूप में अपना पहला कदम रखने जा रही हैं।
उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म ‘गुडबाय जून’ जल्द ही दर्शकों के सामने होगी। लंबे समय से चर्चा में बनी इस फिल्म का ट्रेलर हाल ही में जारी हुआ, जिसे दर्शकों ने काफी सराहा। यह फैमिली ड्रामा भावनाओं, रिश्तों और संघर्षों को गहराई से छूता है। खास बात यह है कि नेटफ्लिक्स की ओरिजनल होने के बावजूद फिल्म पहले सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
‘गुडबाय जून’ का निर्देशन खुद केट विंसलेट ने किया है। वे इसमें प्रमुख किरदार भी निभा रही हैं। उनके साथ फिल्म में टोनी कोलेट, हेलेन मिरेन, टिमोथी स्पाल और स्टीफन मर्चेंट जैसे अनुभवी कलाकार महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देंगे। शानदार कास्टिंग फिल्म की चर्चा और बढ़ा रही है।
फिल्म की कहानी केट विंसलेट के बेटे जो एंडर्स ने लिखी है। यह एक परिवार की कहानी है, जहां रिश्ते प्यार और तनाव दोनों से भरे हैं। परिवार को एकजुट रखने का काम मां जून करती है। स्वास्थ्य खराब होने पर जून के इर्द-गिर्द पूरा परिवार इकट्ठा होता है और पुरानी कड़वाहट, मनमुटाव और भावनाएं सामने आने लगती हैं। फिल्म रिश्तों में छिपे दर्द, मोहब्बत और जुड़ाव को संवेदनशीलता से दिखाती है।
‘गुडबाय जून’ नेटफ्लिक्स की ओरिजनल फिल्म है, लेकिन स्ट्रीमिंग से पहले यह चुनिंदा सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म 12 दिसंबर को थिएटर में और 24 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध होगी। ट्रेलर रिलीज के बाद से ही दर्शक फिल्म को लेकर उत्साहित हैं और इसकी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं।