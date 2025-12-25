OTT पर आते ही ये महा हॉरर मूवी बनी नंबर 1, डर और रहस्य से भरपूर देखकर ये फिल्म छूट जाएगा पसीना

एंटरटेनमेंट डेस्क: अगर इस लंबे वीकेंड आप कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो रोमांच के साथ रोंगटे खड़े कर दे, तो आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। एक ऐसी सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म, जिसने रिलीज के समय थिएटर में दर्शकों को डर से जकड़ लिया था, अब सालों बाद ओटीटी पर वापसी कर रही है। फिल्म के कई सीन इतने खौफनाक हैं कि दर्शक सीट से उठने से पहले भी सोचने पर मजबूर हो सकते हैं।

यह फिल्म साल 2008 में रिलीज हुई थी और इसमें अदा शर्मा ने अहम भूमिका निभाई थी। फिल्म में उनका किरदार ‘लिजा’ दर्शकों के जेहन में गहरी छाप छोड़ता है। अपने दमदार एक्सप्रेशन्स और डरावने दृश्यों से उन्होंने किरदार को जीवंत बना दिया। फिल्म का म्यूज़िक भी इसके डर के माहौल को और प्रभावशाली बनाता है।

अगर आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं, तो यह फिल्म आपके लिए है। हालांकि जो लोग ज्यादा डरते हैं, उन्हें इसे अकेले देखने से बचना चाहिए। फिल्म में कई ऐसे सीन हैं जो अचानक डर का एहसास कराते हैं। खासतौर पर एक दृश्य, जिसमें आत्मा खंभे पर चढ़कर भयावह आवाजें निकालती है, दर्शकों को सिहरने पर मजबूर कर देता है। यह फिल्म क्लासिक हॉरर मूवी द एक्सॉरसिस्ट से प्रेरित मानी जाती है।

फिल्म 1920 की कहानी आर्किटेक्ट अर्जुन (रजनीश दुग्गल) और उसकी पत्नी लिजा (अदा शर्मा) के इर्द-गिर्द घूमती है। शादी के बाद दोनों एक ऐसे पुराने घर में रहने आते हैं, जिसे वे होटल में बदलना चाहते हैं। लेकिन उस घर पर भूत-प्रेत का साया होता है और यहीं से शुरू होता है आत्माओं और इंसानों के बीच डरावना संघर्ष। यह फिल्म प्यार, विश्वासघात और मुक्ति की एक रहस्यमयी कहानी पेश करती है।