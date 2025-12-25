मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    OTT पर आते ही ये महा हॉरर मूवी बनी नंबर 1, डर और रहस्य से भरपूर देखकर ये फिल्म छूट जाएगा पसीना

    Horror Movie: लंबे वीकेंड पर अगर आप कुछ अलग और रोमांचक देखने की तलाश में हैं, तो हॉरर फिल्मों के शौकीनों के लिए एक खास तोहफा है। साल 2008 में रिलीज हु ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 25 Dec 2025 07:09:29 AM (IST)Updated Date: Thu, 25 Dec 2025 07:09:29 AM (IST)
    OTT पर आते ही ये महा हॉरर मूवी बनी नंबर 1, डर और रहस्य से भरपूर देखकर ये फिल्म छूट जाएगा पसीना
    2008 की सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म की सीन (फोटो-इंस्टाग्राम)

    HighLights

    1. ओटीटी पर सालों बाद वापसी
    2. द एक्सॉरसिस्ट से प्रेरित कहानी
    3. डर, प्यार और आत्माओं का संघर्ष

    एंटरटेनमेंट डेस्क: अगर इस लंबे वीकेंड आप कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो रोमांच के साथ रोंगटे खड़े कर दे, तो आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। एक ऐसी सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म, जिसने रिलीज के समय थिएटर में दर्शकों को डर से जकड़ लिया था, अब सालों बाद ओटीटी पर वापसी कर रही है। फिल्म के कई सीन इतने खौफनाक हैं कि दर्शक सीट से उठने से पहले भी सोचने पर मजबूर हो सकते हैं।

    naidunia_image

    यह फिल्म साल 2008 में रिलीज हुई थी और इसमें अदा शर्मा ने अहम भूमिका निभाई थी। फिल्म में उनका किरदार ‘लिजा’ दर्शकों के जेहन में गहरी छाप छोड़ता है। अपने दमदार एक्सप्रेशन्स और डरावने दृश्यों से उन्होंने किरदार को जीवंत बना दिया। फिल्म का म्यूज़िक भी इसके डर के माहौल को और प्रभावशाली बनाता है।


    अगर आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं, तो यह फिल्म आपके लिए है। हालांकि जो लोग ज्यादा डरते हैं, उन्हें इसे अकेले देखने से बचना चाहिए। फिल्म में कई ऐसे सीन हैं जो अचानक डर का एहसास कराते हैं। खासतौर पर एक दृश्य, जिसमें आत्मा खंभे पर चढ़कर भयावह आवाजें निकालती है, दर्शकों को सिहरने पर मजबूर कर देता है। यह फिल्म क्लासिक हॉरर मूवी द एक्सॉरसिस्ट से प्रेरित मानी जाती है।

    फिल्म 1920 की कहानी आर्किटेक्ट अर्जुन (रजनीश दुग्गल) और उसकी पत्नी लिजा (अदा शर्मा) के इर्द-गिर्द घूमती है। शादी के बाद दोनों एक ऐसे पुराने घर में रहने आते हैं, जिसे वे होटल में बदलना चाहते हैं। लेकिन उस घर पर भूत-प्रेत का साया होता है और यहीं से शुरू होता है आत्माओं और इंसानों के बीच डरावना संघर्ष। यह फिल्म प्यार, विश्वासघात और मुक्ति की एक रहस्यमयी कहानी पेश करती है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.