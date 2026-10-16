एंटरटेनमेंट डेस्‍क। एक्सक्लूसिव ओरिजिनल्स के लिए मशहूर वाली भारत की सबसे बड़ी स्ट्रीमिंग सर्विस प्राइम वीडियो, ने आज अपनी आने वाली हिंदी ओरिजिनल सीरीज़ चार यार का जबरदस्त ट्रेलर रिलीज कर दिया है। यह चार दोस्तों की कहानी को खुद में लिए एक हाई-स्टेक क्राइम ड्रामा है।

इसमें दोस्ती और एम्बिशन के साथ जबरदस्त ह्यूमर, हाई-स्पीड कार चेज़, थ्रिलिंग डकैतियां और क्रिमिनल वर्ल्ड की काली दुनिया की एक झलक दिखाई गई है। इसमें बतौर लीड पूरव झा, नमन जैन, साकिब अयूब और प्रयाग मेहता नजर आ रहे हैं, साथ ही साईं तम्हाणकर, सिकंदर खेर, दिब्येंदु भट्टाचार्य, राजेश तैलंग, चंकी पांडे और भगवती पेरुमल भी अहम किरदार निभाते दिखाई देने वाले हैं।

लेकिन एक मुश्किल हालात में लिया गया फैसला उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। यह फैसला उनकी आम सी जिंदगी को क्राइम, गैंगस्टर और बड़ी चोरियों की खतरनाक दुनिया में धकेल देता है। जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, तब तक वह मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन और उसके पीछे पड़े इंस्पेक्टर सुमित भालेराव के बीच खुद को बुरी तरह से फंसा हुआ पाते हैं। जैसे-जैसे उनके प्लान असफल होने लगते हैं, खतरनाक मुठभेड़ें और तेज़ रफ़्तार कार चोरियाँ उनकी मुश्किलें बढ़ा देती हैं। अब चारों दोस्तों को ज़िंदा रहने के लिए ऐसी दुनिया का सामना करना होगा, जो उनके लिए बिल्कुल नई है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां उनकी एक छोटी-सी गलती भी सब कुछ खत्म कर सकती है। लेकिन सवाल यह है कि जब जान बचाना सबसे ज़रूरी हो और हर फैसले की एक कीमत हो, तब क्या ये चारों दोस्त हर परेशानी का सामना कर पाएंगे? इस सीरीज के क्रिएटर और डायरेक्टर विनय वाइकुल ने कहा , “चार यार के जरिए हम जिंदगी की अनिश्चितता और उसे करीब से जानने के रोमांच की कहानी दिखाना चाहते थे। चार दोस्तों की जिंदगी में कुछ ऐसा होता है कि इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, वे ऐसी मुश्किल में फंस जाते हैं, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। इस मुश्किल से उन्हें सिर्फ दोस्ती का रिश्ता ही बाहर निकाल सकता है। इन चारों दोस्तों की अलग-अलग पर्सनैलिटी, जो कभी एक-दूसरे से टकराती है तो कभी एक-दूसरे का साथ देती है, इस सफर को पूरी तरह उतार-चढ़ाव भरा बना देती है।

इस सीरीज में चारों लीड एक्टर्स के साथ-साथ साई, सिकंदर, दिव्येंदु और चंकी जैसे टैलेंटेड कलाकारों के साथ काम करना शानदार रहा, जिन्होंने अपने किरदारों में जान डाल दी। इस दुनिया को पर्दे पर उतारने में हमें बहुत मजा आया और मैं इस बात को लेकर उत्साहित हूं कि दर्शक प्राइम वीडियो पर इस सीरीज को देखें और खुद इस सफर का अनुभव करें।" जय का किरदार निभाने वाले प्रयरक मेहता ने कहा , "जय के बारे में जो चीज़ मुझे उत्साहित करती थी वो ये थी कि वो मेरे पहले निभाए किरदारों से बिल्कुल अलग है। वो कम बोलने वाला इंसान है, जो बोलने से पहले सोचता है और हमेशा उसके पास एक प्लान होता है। जब भी कुछ गलत होता है, उसके दोस्त उसी का रिख करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हम सबके साथ ऐसे पल आए हैं जब हमें पूरा यकीन था कि हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि हम कितने गलत थे। यही चीज़ जय को मेरे लिए इतना दिलचस्प बनाती है। उसकी समझदारी उसकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन वही उसकी कमज़ोरी भी बन सकती है।