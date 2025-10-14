मेरी खबरें
    Upcoming Releases: दिवाली पर एंटरटेनमेंट का डबल डोज़! OTT-थिएटर में रिलीज़ होंगी ये फिल्में-सीरीज

    Upcoming OTT and theatrical releases: दिवाली की छुट्टियों में अगर आप कुछ नया और रोमांचक देखना चाहते हैं, तो ओटीटी से लेकर थिएटर तक कई शानदार फिल्में और सीरीज आपकी वॉचलिस्ट में शामिल होने वाली हैं। आइए जानते हैं, इस दिवाली किन-किन रिलीज़ से होगा मनोरंजन दोगुना-

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 14 Oct 2025 03:18:51 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 14 Oct 2025 03:23:31 PM (IST)
    Upcoming Releases: दिवाली पर एंटरटेनमेंट का डबल डोज़! OTT-थिएटर में रिलीज़ होंगी ये फिल्में-सीरीज
    OTT-थिएटर में रिलीज़ होंगी ये फिल्में-सीरीज।

    HighLights

    1. दिवाली पर एंटरटेनमेंट का मिलेगा डबल डोज़!
    2. OTT-थिएटर में रिलीज़ होंगी ये फिल्में-सीरीज।
    3. दिवाली पर इन फिल्मों से होगा मनोरंजन दोगुना।

    एंटरटेनमेंट डेस्क। दिवाली का त्यौहार नज़दीक है और इस बार आपके लिए सिर्फ़ रोशनी और मिठाइयां ही नहीं, बल्कि एंटरटेनमेंट का पूरा धमाका भी तैयार है।

    छुट्टियों में अगर आप कुछ नया और रोमांचक देखना चाहते हैं, तो ओटीटी से लेकर थिएटर तक कई शानदार फिल्में और सीरीज आपकी वॉचलिस्ट में शामिल होने वाली हैं। आइए जानते हैं, इस दिवाली किन-किन रिलीज़ से होगा मनोरंजन दोगुना-

    OTT पर आने वाले धमाके

    1. भागवत चैप्टर 1: राक्षस (Bhagwat Chapter 1: Raakshas)

    प्लेटफॉर्म: ZEE5

    रिलीज डेट: 17 अक्टूबर

    अरशद वारसी और जितेंद्र कुमार की जोड़ी इस साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर में एक रहस्यमयी कहानी लेकर आ रही है। फिल्म एक अनुभवी पुलिस अधिकारी की जांच पर आधारित है, जो लड़कियों के लापता होने के मामलों में उलझता है और एक प्रोफेसर से जुड़े खतरनाक रहस्य तक पहुंचता है।


    2. अभ्यंतरा कुट्टावली (Aabhyanthara Kuttavaali)

    प्लेटफॉर्म: ZEE5

    रिलीज डेट: 17 अक्टूबर

    सेतुनाथ पद्मकुमार द्वारा निर्देशित यह मलयालम फिल्म एक सरकारी कर्मचारी की जिंदगी में आए तूफान को दिखाती है। जब उसकी पत्नी उस पर घरेलू हिंसा और दहेज के आरोप लगाती है, तो वह अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए हर हद पार करने को मजबूर हो जाता है।

    3. गुड न्यूज (Good News)

    प्लेटफॉर्म: Netflix

    रिलीज डेट: 17 अक्टूबर

    सच्ची घटना पर आधारित यह ब्लैक कॉमेडी एक सरकारी अधिकारियों के समूह की कहानी है, जो एक जापानी विमान का मार्ग बदलने की कोशिश करते हैं। सुल क्यूंग गु, होंग क्यूंग और रयू सेउंग बम इस कोरियाई फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में हैं।

    4. द डिप्लोमैट: सीजन 3 (The Diplomat: Season 3)

    प्लेटफॉर्म: Netflix

    रिलीज डेट: 16 अक्टूबर

    राष्ट्रपति की अचानक मौत के बाद, राजदूत केट वायलर एक राजनीतिक और कूटनीतिक संकट में फंस जाती हैं। नए प्रशासन और दुनिया को खतरे में डालने वाले मिशन के बीच उन्हें मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं।

    5. हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन (How To Train Your Dragon)

    प्लेटफॉर्म: JioCinema / Disney+ Hotstar

    रिलीज डेट: 13 अक्टूबर

    2010 की एनिमेटेड क्लासिक का लाइव-एक्शन रीमेक! हिक्कप नामक वाइकिंग लड़के और उसके ड्रैगन टूथलेस की दोस्ती की दिल छू लेने वाली कहानी जो परंपराओं को चुनौती देती है और एक नई शुरुआत की नींव रखती है।

    6. फाइनल डेस्टिनेशन: ब्लडलाइंस (Final Destination: Bloodlines)

    प्लेटफॉर्म: JioCinema / Hotstar

    रिलीज डेट: 16 अक्टूबर

    फाइनल डेस्टिनेशन फ्रैंचाइज़ी की छठी फिल्म में मौत से भागने की कोशिश फिर जारी है। स्टेफनी रेयेस को अपने परिवार को उस पुराने श्राप से बचाना है, जिसने उनकी दादी को भी परेशान किया था।

    थिएटर में रिलीज़ होने वाली फिल्में

    1. मित्र मंडली (Mithra Mandali)

    रिलीज डेट: 16 अक्टूबर

    एक राजनेता की बेटी और उसके दोस्तों के बीच प्यार और सस्पेंस से भरी कहानी। दोस्ती, राजनीति और प्यार का यह संगम सबको बांधे रखेगा।

    2. डीज़ल (Diesel)

    रिलीज डेट: 17 अक्टूबर

    कच्चे तेल के माफिया कारोबार की राजनीति और भ्रष्टाचार पर आधारित यह फिल्म पावर, पैसों और साज़िशों का खेल दिखाती है।

    3. द मास्टरमाइंड (The Mastermind)

    रिलीज डेट: 17 अक्टूबर

    1972 में हुई मशहूर म्यूजियम डकैती से प्रेरित यह फिल्म एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है, जो परिवार और अपराध की दोहरी ज़िंदगी जीता है। रोमांच और रहस्य से भरी यह फिल्म दर्शकों को अंत तक बांधे रखेगी।

