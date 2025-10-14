Upcoming Releases: दिवाली पर एंटरटेनमेंट का डबल डोज़! OTT-थिएटर में रिलीज़ होंगी ये फिल्में-सीरीज

एंटरटेनमेंट डेस्क। दिवाली का त्यौहार नज़दीक है और इस बार आपके लिए सिर्फ़ रोशनी और मिठाइयां ही नहीं, बल्कि एंटरटेनमेंट का पूरा धमाका भी तैयार है। छुट्टियों में अगर आप कुछ नया और रोमांचक देखना चाहते हैं, तो ओटीटी से लेकर थिएटर तक कई शानदार फिल्में और सीरीज आपकी वॉचलिस्ट में शामिल होने वाली हैं। आइए जानते हैं, इस दिवाली किन-किन रिलीज़ से होगा मनोरंजन दोगुना-

OTT पर आने वाले धमाके 1. भागवत चैप्टर 1: राक्षस (Bhagwat Chapter 1: Raakshas) प्लेटफॉर्म: ZEE5 रिलीज डेट: 17 अक्टूबर अरशद वारसी और जितेंद्र कुमार की जोड़ी इस साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर में एक रहस्यमयी कहानी लेकर आ रही है। फिल्म एक अनुभवी पुलिस अधिकारी की जांच पर आधारित है, जो लड़कियों के लापता होने के मामलों में उलझता है और एक प्रोफेसर से जुड़े खतरनाक रहस्य तक पहुंचता है।

2. अभ्यंतरा कुट्टावली (Aabhyanthara Kuttavaali) प्लेटफॉर्म: ZEE5 रिलीज डेट: 17 अक्टूबर सेतुनाथ पद्मकुमार द्वारा निर्देशित यह मलयालम फिल्म एक सरकारी कर्मचारी की जिंदगी में आए तूफान को दिखाती है। जब उसकी पत्नी उस पर घरेलू हिंसा और दहेज के आरोप लगाती है, तो वह अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए हर हद पार करने को मजबूर हो जाता है। 3. गुड न्यूज (Good News) प्लेटफॉर्म: Netflix रिलीज डेट: 17 अक्टूबर सच्ची घटना पर आधारित यह ब्लैक कॉमेडी एक सरकारी अधिकारियों के समूह की कहानी है, जो एक जापानी विमान का मार्ग बदलने की कोशिश करते हैं। सुल क्यूंग गु, होंग क्यूंग और रयू सेउंग बम इस कोरियाई फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में हैं।