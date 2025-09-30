Upcoming Releases: इस हफ्ते OTT-थिएटर्स पर मचेगा धमाल, आ रही हैं ये 8 नई मूवीज और सीरीज; देखें लिस्ट

जहां, सिनेमाघरों में दर्शक ऋषभ शेट्टी की Kantara: Chapter 1 और वरुण धवन-जाह्नवी कपूर स्टारर Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari का मजा ले पाएंगे, वहीं घर बैठे दर्शकों के लिए OTT पर भी दमदार फिल्में और सीरीज की लिस्ट तैयार है।

एंटरटेनमेंट डेस्क। दशहरे का हफ्ता दर्शकों के लिए खास होने वाला है। इस बार थिएटर्स से लेकर OTT प्लेटफॉर्म तक कई बड़ी फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं।

ऋषभ शेट्टी की मोस्ट अवेटेड फिल्म कांतारा: चैप्टर 1 दशहरे के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यह 2022 में आई सुपरहिट कांतारा की प्रीक्वल है। फिल्म में ऋषभ शेट्टी लीड रोल के साथ-साथ राइटिंग और डायरेक्शन भी कर रहे हैं।

रिलीज डेट - 2 अक्टूबर

कांतारा: चैप्टर 1 (Kantara: Chapter 1)

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी (Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari)

रिलीज डेट - 2 अक्टूबर

वरुण धवन और जाह्नवी कपूर स्टारर यह रोमांटिक कॉमेडी फिल्म भी दशहरे पर थिएटर्स में उतरेगी। धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी इस फिल्म को शशांक खेतान ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में रोहित सराफ, सान्या मल्होत्रा, मनीष पॉल और अक्षय ओबेरॉय भी अहम भूमिकाओं में हैं।

OTT रिलीज़

मद्रासी (Madharaasi)

रिलीज डेट - 1 अक्टूबर

प्लेटफॉर्म - प्राइम वीडियो

विद्युत जामवाल स्टारर यह साउथ इंडियन फिल्म थ्रिलर लवर्स के लिए खास है। ए. आर. मुरुगादॉस द्वारा निर्देशित यह साइकोलॉजिकल एक्शन थ्रिलर ओटीटी पर अपनी डिजिटल रिलीज के लिए तैयार है।

Play Dirty

रिलीज डेट - 1 अक्टूबर

प्लेटफॉर्म - प्राइम वीडियो

मार्क वाह्लबर्ग और लाकीथ स्टैनफील्ड की यह क्राइम ड्रामा फिल्म एक चोर की कहानी दिखाती है, जिसकी वफादारी एक खतरनाक डकैती के दौरान परखी जाती है।

13th

रिलीज डेट - 1 अक्टूबर

प्लेटफॉर्म - सोनी लिव

यह कहानी एक सफल वेंचर कैपिटलिस्ट की है, जो अपनी कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर एक एड-टेक स्टार्टअप शुरू करता है। फिल्म एड-टेक उद्यमी मोहित त्यागी के जीवन से प्रेरित है।

Dakuaan Da Munda

रिलीज डेट - 2 अक्टूबर

प्लेटफॉर्म - जी5

यह पंजाबी क्राइम ड्रामा कर्मा नामक एक मुक्केबाज की कहानी है, जो अपने सपनों को खोने के बाद नशे की लत में फंस जाता है।

Enie, Make a Wish

रिलीज डेट - 3 अक्टूबर

प्लेटफॉर्म - नेटफ्लिक्स

यह रोमांटिक के-ड्रामा एक युवा लड़के की कहानी है, जो गलती से एक जिन्न को जगा देता है। इस सीरीज में किम वू बिन और बे सूजी लीड रोल में नजर आएंगे।

Monster: The Ed Gein Story

रिलीज डेट - 3 अक्टूबर

प्लेटफॉर्म - नेटफ्लिक्स

रयान मर्फी और इयान ब्रेनन की एंथोलॉजी सीरीज Monster का यह नया सीजन कुख्यात हत्यारे और कब्र चोर एड गीन की सच्ची घटनाओं पर आधारित है