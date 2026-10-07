एंटरटेनमेंट डेस्‍क। कभी-कभी बड़े सपनों को पूरा करने के लिए मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। सन नियो के 'थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ा सा आसमान' में वैदेही का किरदार निभा रहीं आरती बिराजदार अपनी कहानी के जरिए इसी सोच को सामने ला रही हैं। आरती ने वैदेही के पढ़ाई जारी रखने के लिए किए जा रहे संघर्ष और उन महिलाओं के बारे में बात की, जो अपने परिवार और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए हर दिन मेहनत करती हैं।

आरती कहती हैं, "थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ा सा आसमान में वैदेही का किरदार निभाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जब किसी इंसान ने मन में अपने सपने को पूरा करने की ठान ली हो, तो वह किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। शो में वैदेही को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए सिर्फ दो दिनों में 25 हजार रुपए जुटाने हैं।

इसके लिए वह कई तरह के काम करने के साथ-साथ ऑटो भी चलाती है, क्योंकि वह जानती है कि उसके भविष्य के लिए पढ़ाई कितनी जरूरी है। मेरे लिए वैदेही का यह सफर सिर्फ पैसे जुटाने की कहानी नहीं है, बल्कि अपने पैरों पर खड़े होने की उसकी कोशिश है। कई बार जिंदगी हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल देती है, जहाँ हमें अपनी सुविधा से बाहर निकलकर ऐसे काम करने पड़ते हैं, जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। लेकिन, जब हमारे सपने मुश्किलों से बड़े होते हैं, तो आगे बढ़ने का साहस भी मिल जाता है। मुझे लगता है कि वैदेही की कहानी बताती है कि जब आप अपने किसी खास सपने को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हों, तो कोई भी ईमानदार काम छोटा नहीं होता।"