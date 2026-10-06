नईदुनिया प्रतिनिधि, दुर्ग। शहर के बोरसी निवासी वर्तिका श्रीवास्तव द्वारा निर्मित शॉर्ट फिल्म ‘कनपटी भर सिंदुर’ का चयन राष्ट्रीय जागरण फिल्म फेस्टिवल, मुंबई के लिए हुआ है। फिल्म की स्क्रीनिंग अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में मुंबई स्थित नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में फिल्म जगत से जुड़े कलाकारों, निर्देशकों और दर्शकों की मौजूदगी में होगी। फिल्म का निर्देशन आलोक कुमार ने किया है, जबकि वर्तिका श्रीवास्तव ने एक्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की भूमिका निभाई है।

फिल्म में समाज में व्याप्त जबरन विवाह जैसी गंभीर सामाजिक कुरीति को विषय बनाया गया है। वर्तिका के अनुसार, देश के कई राज्यों में उच्च शिक्षित युवाओं और उच्च पदों पर कार्यरत लोगों का अपहरण कर उनकी इच्छा के विरुद्ध विवाह करा दिया जाता है। ऐसी घटनाओं का प्रभाव वर और वधू दोनों के पूरे जीवन पर पड़ता है। फिल्म के माध्यम से इस सामाजिक समस्या को सामने लाने और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया है।