मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Vash Level 2 OTT Release: काले जादू की फिल्म को अकेले न देखें, इस दिन ओटीटी पर हो रही है रिलीज

    गुजराती हॉरर फिल्म ‘वश लेवल 2’ अब नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी रिलीज हो गई है। पहले केवल गुजराती में उपलब्ध होने से हिंदी दर्शक निराश थे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक कमाई की और अब हिंदी संस्करण के साथ इसे नए दर्शक वर्ग से बेहतर रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 27 Oct 2025 10:50:53 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 27 Oct 2025 10:54:15 AM (IST)
    Vash Level 2 OTT Release: काले जादू की फिल्म को अकेले न देखें, इस दिन ओटीटी पर हो रही है रिलीज
    जानकी बोदीवाला ने निभाई मुख्य भूमिका। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. ‘वश लेवल 2’ अब हिंदी में नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध।
    2. पहले केवल गुजराती में स्ट्रीम हुई थी यह फिल्म।
    3. नेटफ्लिक्स ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी साझा।

    एंटरटेनमेंट डेस्क। अगर आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर गुजराती हॉरर फिल्म ‘वश लेवल 2’ को अब हिंदी भाषा में भी रिलीज कर दिया गया है। पहले इसे केवल गुजराती में ही स्ट्रीम किया गया था, जिससे हिंदी दर्शक निराश थे। अब नेटफ्लिक्स ने आधिकारिक तौर पर इसकी हिंदी वर्जन लॉन्च कर दी है, जिससे फैंस में उत्साह देखने को मिल रहा है।

    नेटफ्लिक्स ने दी जानकारी

    नेटफ्लिक्स ने सोशल मीडिया पर फिल्म के कई पोस्टर शेयर करते हुए लिखा कि डर का कोई रंग नहीं होता है। वश लेवल 2 को अब हिंदी और गुजराती में नेटफ्लिक्स पर देखें। इस घोषणा के बाद से दर्शकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। एक यूजर ने कमेंट किया कि अब आएगा असली मजा, तो दूसरे ने लिखा कि क्या जबरदस्त फिल्म है।


    बॉक्स ऑफिस पर मिला ठीक-ठाक रिस्पॉन्स

    फिल्म ने सिनेमाघरों में भारत में 13.64 करोड़ रुपये का कारोबार किया था, जबकि वर्ल्डवाइड कलेक्शन 13.8 करोड़ रुपये तक पहुंचा। हालांकि, ‘वश लेवल 2’ अपने पहले पार्ट जैसी सफलता हासिल नहीं कर पाई, फिर भी दर्शकों को इसका साइकोलॉजिकल हॉरर और थ्रिलर पसंद आया।

    स्टारकास्ट और निर्देशन

    फिल्म में जानकी बोदीवाला मुख्य भूमिका में नजर आई हैं। इसका निर्देशन यश वैष्णव और कृष्णदेव याग्निक ने किया है। ‘वश लेवल 2’ एक मनोवैज्ञानिक डर और रहस्यमय घटनाओं से भरी कहानी है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखती है। अब हिंदी में रिलीज होने के बाद इसके दर्शकों का दायरा और बढ़ने की उम्मीद है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.