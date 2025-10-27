Vash Level 2 OTT Release: काले जादू की फिल्म को अकेले न देखें, इस दिन ओटीटी पर हो रही है रिलीज

एंटरटेनमेंट डेस्क। अगर आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर गुजराती हॉरर फिल्म ‘वश लेवल 2’ को अब हिंदी भाषा में भी रिलीज कर दिया गया है। पहले इसे केवल गुजराती में ही स्ट्रीम किया गया था, जिससे हिंदी दर्शक निराश थे। अब नेटफ्लिक्स ने आधिकारिक तौर पर इसकी हिंदी वर्जन लॉन्च कर दी है, जिससे फैंस में उत्साह देखने को मिल रहा है।

नेटफ्लिक्स ने दी जानकारी नेटफ्लिक्स ने सोशल मीडिया पर फिल्म के कई पोस्टर शेयर करते हुए लिखा कि डर का कोई रंग नहीं होता है। वश लेवल 2 को अब हिंदी और गुजराती में नेटफ्लिक्स पर देखें। इस घोषणा के बाद से दर्शकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। एक यूजर ने कमेंट किया कि अब आएगा असली मजा, तो दूसरे ने लिखा कि क्या जबरदस्त फिल्म है।