वयोवृद्ध अभिनेत्री संध्या शांताराम, दिवंगत फिल्म निर्माता वी. शांताराम की पत्नी, का 4 अक्टूबर को 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। संध्या शांताराम एक भारतीय अभिनेत्री थीं, जिन्होंने हिंदी और मराठी सिनेमा में अपने काम से प्रसिद्धि पाई। उन्होंने 1950 और 1960 के दशक में अपने पति, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता वी. शांताराम द्वारा निर्देशित फिल्मों में अपने प्रदर्शन के लिए पहचान हासिल की। उनकी कुछ सबसे प्रशंसित भूमिकाओं में झनक झनक पायल बाजे (1955), दो आंखें बारह हाथ (1958), नवरंग (1959), अमर भूपाली (1951) और मराठी क्लासिक पिंजरा (1972) शामिल हैं।

महाराष्ट्र के सूचना प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री आशीष शेलार ने इंस्टाग्राम पर संध्या शांताराम को श्रद्धांजलि साझा की। उन्होंने लिखा, "भावपूर्ण श्रद्धांजली! ‘पिंजरा’ फिल्म की प्रसिद्ध अभिनेत्री संध्या शांताराम जी के निधन की खबर अत्यंत दुखद है। मराठी और हिंदी फिल्म उद्योग में उन्होंने अपनी अद्वितीय अभिनय क्षमता और नृत्य कौशल से दर्शकों के दिलों पर एक अलग छाप छोड़ी।"

आशीष शेलार ने आगे कहा, "झनक झनक पायल बाजे', ‘दो आंखें बारह हाथ’ और विशेष रूप से ‘पिंजरा’ फिल्म में उनकी अमर भूमिका दर्शकों के मन में हमेशा यादगार रहेगी। ईश्वर उनकी आत्मा को चिरशांति दे।