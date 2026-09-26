संजय लीला भंसाली की ‘लव एंड वॉर’ से विक्की कौशल के 2 फर्स्ट लुक पोस्टर्स हुए आउट, दिखा इंटेंसिटी और चार्म का जबरदस्त कॉम्बिनेशन!

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। संजय लीला भंसाली की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्म लव एंड वॉर, सिर्फ साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक ही नहीं होने वाली बल्कि यह इंडियन सिनेमा की दुनिया में एक नया बेंचमार्क सेट करने वाली है। फिल्म में पहली बार बॉलीवुड के तीन बेहद टैलेंटेड और बड़े नाम रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल स्क्रीन शेयर करते नजर आने वाले हैं और इस तरह से संजय लीला भंसाली की फिल्म कभी न देखे गए सिनेमैटिक स्पेक्टिकल्स बनने वाली है।

अब जब की फिल्म को देखने के लिए दर्शकों के बीच उत्साह अपने चरम पर है, ऐसे में मेकर्स ने उत्साह में और इजाफा करते हुए फिल्म से रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के फर्स्ट लुक पोस्टर्स से पर्दा उठा दिया है। पोस्टर्स दर्शकों के बीच किसी तूफान की तरह आएं हैं जिनपर दर्शक अपना प्यार लुटाते नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच माहौल को और गर्माते हुए मेकर्स ने अब फिल्म से विक्की कौशल के फर्स्ट लुक पोस्टर को आउट करते हुए सभी के होश उड़ा दिए हैं।