Video: स्पाइन फ्रैक्चर के बाद नुसरत भरुचा स्ट्रेचर पर मुंबई वापस आईं, बाली में हुआ था एक्सीडेंट

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। बाली में एक एक्सीडेंट में स्पाइनल फ्रैक्चर होने के बाद नुसरत भरुचा मुंबई वापस आ गई हैं। एक्टर को एम्बुलेंस से स्ट्रेचर पर ले जाते हुए एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है, जिसमें उनके परिवार और दोस्त उनके साथ थे जब उन्हें आगे के इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया।

अब वायरल हो रहे वीडियो में नुसरत को स्ट्रेचर पर लेटे हुए एम्बुलेंस से सावधानी से बाहर निकालते हुए देखा जा सकता है। उनके दोस्त और परिवार के सदस्य उन्हें घेरे हुए और हॉस्पिटल के अंदर ले जाते समय उनकी मदद करते हुए देखे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस को एक्सीडेंट के बाद बाली से मुंबई एयरलिफ्ट किया गया था, जो कथित तौर पर गांधी जयंती पर हुआ था।