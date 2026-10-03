Video: स्पाइन फ्रैक्चर के बाद नुसरत भरुचा स्ट्रेचर पर मुंबई वापस आईं, बाली में हुआ था एक्सीडेंट

एंटरटेनमेंट डेस्क। बाली में एक एक्सीडेंट में स्पाइनल फ्रैक्चर होने के बाद नुसरत भरुचा मुंबई वापस आ गई हैं। एक्टर को एम्बुलेंस से स्ट्रेचर पर ले जाते हुए एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है, जिसमें उनके परिवार और दोस्त उनके साथ थे जब उन्हें आगे के इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया।
अब वायरल हो रहे वीडियो में नुसरत को स्ट्रेचर पर लेटे हुए एम्बुलेंस से सावधानी से बाहर निकालते हुए देखा जा सकता है। उनके दोस्त और परिवार के सदस्य उन्हें घेरे हुए और हॉस्पिटल के अंदर ले जाते समय उनकी मदद करते हुए देखे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस को एक्सीडेंट के बाद बाली से मुंबई एयरलिफ्ट किया गया था, जो कथित तौर पर गांधी जयंती पर हुआ था।
नुसरत काम के साथ छुट्टियों पर बाली में थीं, जब उनका एक्सीडेंट हुआ और उनकी स्पाइन में फ्रैक्चर हो गया। उन्हें पहले बाली के एक हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसके बाद उनकी टीम ने उन्हें आगे के इलाज और सर्जरी के लिए एयर एम्बुलेंस से मुंबई वापस लाने का इंतज़ाम किया।
इंडिया में उनके हॉस्पिटल में भर्ती होने की खबरें आने के कुछ घंटों बाद, नुसरत की टीम ने कन्फर्म किया कि एक्टर की स्पाइनल फ्रैक्चर हुई है। एक स्टेटमेंट में टीम ने कहा कि उनकी हेल्थ और तुरंत मेडिकल केयर उनकी प्रायोरिटी है। उन्होंने आगे कहा कि उनकी चोट की तरह और उसके बाद हुई सर्जरी को देखते हुए उन्हें आराम करने और ठीक होने के लिए काफी समय चाहिए होगा।
स्टेटमेंट में यह डिटेल्स नहीं बताई गईं कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। हालांकि उनकी टीम ने नुसरत और उनके परिवार के लिए प्राइवेसी मांगी है क्योंकि वह अपने ट्रीटमेंट और रिकवरी पर फोकस कर रही हैं।
यह चोट नुसरत के रेमो डिसूजा द्वारा डायरेक्टेड और टाइगर श्रॉफ स्टारर एक आने वाली एक्शन फिल्म की कास्ट में शामिल होने के कुछ समय बाद आई है। एक्सीडेंट से उनके शूटिंग शेड्यूल पर असर पड़ेगा या नहीं, इस बारे में डिटेल्स अभी पता नहीं हैं।
नुसरत को प्यार का पंचनामा फ्रेंचाइजी और सोनू के टीटू की स्वीटी में उनकी परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। वह छोरी, जनहित में जारी और राम सेतु जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं।