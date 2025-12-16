मेरी खबरें
    'हम आपके हैं महाराज जी...', प्रेमानंद जी महाराज से मिलकर इमोशनल हुईं अनुष्का, विराट कोहली संग लिया आशीर्वाद

    भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) एक बार फिर आध्यात्मिक यात्रा पर वृंदावन पहुंचे। मंगलवार सुबह दोनों ने प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज (Premanand Ji Maharaj) से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। श्रीराधा केलिकुंज आश्रम में हुई इस मुलाकात के दौरान विराट और अनुष्का ने साष्टांग प्रणाम किया और संत से जीवन, कर्म और भक्ति से जुड़े महत्वपूर्ण उपदेश प्राप्त किए।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 16 Dec 2025 03:52:47 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 16 Dec 2025 03:52:47 PM (IST)
    'हम आपके हैं महाराज जी...', प्रेमानंद जी महाराज से मिलकर इमोशनल हुईं अनुष्का, विराट कोहली संग लिया आशीर्वाद
    तीसरी बार वृंदावन पहुंचे विराट-अनुष्का, संत प्रेमानंद से मिला जीवन का आध्यात्मिक संदेश

    HighLights

    1. श्रीराधा केलिकुंज आश्रम में हुई आध्यात्मिक मुलाकात
    2. संत ने नाम जप और विनम्रता का संदेश दिया
    3. इस साल तीसरी बार वृंदावन पहुंचे विराट-अनुष्का

    डिजिटल डेस्क: भारतीय क्रिकेट के दिग्गज और पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) एक बार फिर अपनी पत्नी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma)के साथ धार्मिक नगरी वृंदावन पहुंचे। मंगलवार सुबह दोनों ने रमणरेती मार्ग स्थित श्रीराधा केलिकुंज आश्रम में प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज (Premanand Ji Maharaj) से मुलाकात कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान विराट और अनुष्का ने संत के समक्ष साष्टांग प्रणाम किया और श्रद्धा भाव से उनका मार्गदर्शन सुना।

    मुलाकात के दौरान विराट कोहली के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता स्पष्ट नजर आई, जबकि अनुष्का शर्मा भावुक होती दिखाई दीं। भजन मार्ग के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा वीडियो में अनुष्का को कहते हुए सुना जा सकता है, “हम आपके हैं महाराज जी, और आप हमारे हैं।” इस पर प्रेमानंद जी महाराज ने उत्तर देते हुए कहा कि हम सभी श्रीजी के हैं और एक ही छत्र, यानी आकाश के नीचे उनके बच्चे हैं।


    संत प्रेमानंद महाराज ने विराट और अनुष्का को जीवन और कार्य को लेकर गहन आध्यात्मिक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अपने-अपने कार्यक्षेत्र को भगवान की सेवा मानकर करें, मन में गंभीरता रखें, विनम्र बने रहें और निरंतर नाम जप करते रहें। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक ईश्वर की प्राप्ति न हो, तब तक नाम जप से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए।

    विराट कोहली और अनुष्का शर्मा हाल ही में लंदन से भारत लौटे हैं। वायरल वीडियो में दोनों संत के साथ एकांत वार्तालाप करते नजर आए। संत ने विराट से कहा कि अपने कार्य से प्रेम करें और ईश्वर पर भरोसा रखें, सफलता स्वयं उनके कदम चूमेगी।

    गौरतलब है कि यह इस वर्ष विराट और अनुष्का का तीसरा वृंदावन दौरा है। इससे पहले जनवरी में वे अपने बच्चों के साथ और मई में विराट के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा के बाद भी प्रेमानंद जी महाराज का आशीर्वाद लेने यहां पहुंचे थे।

