'हम आपके हैं महाराज जी...', प्रेमानंद जी महाराज से मिलकर इमोशनल हुईं अनुष्का, विराट कोहली संग लिया आशीर्वाद

डिजिटल डेस्क: भारतीय क्रिकेट के दिग्गज और पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) एक बार फिर अपनी पत्नी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma)के साथ धार्मिक नगरी वृंदावन पहुंचे। मंगलवार सुबह दोनों ने रमणरेती मार्ग स्थित श्रीराधा केलिकुंज आश्रम में प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज (Premanand Ji Maharaj) से मुलाकात कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान विराट और अनुष्का ने संत के समक्ष साष्टांग प्रणाम किया और श्रद्धा भाव से उनका मार्गदर्शन सुना।

मुलाकात के दौरान विराट कोहली के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता स्पष्ट नजर आई, जबकि अनुष्का शर्मा भावुक होती दिखाई दीं। भजन मार्ग के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा वीडियो में अनुष्का को कहते हुए सुना जा सकता है, “हम आपके हैं महाराज जी, और आप हमारे हैं।” इस पर प्रेमानंद जी महाराज ने उत्तर देते हुए कहा कि हम सभी श्रीजी के हैं और एक ही छत्र, यानी आकाश के नीचे उनके बच्चे हैं।

संत प्रेमानंद महाराज ने विराट और अनुष्का को जीवन और कार्य को लेकर गहन आध्यात्मिक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अपने-अपने कार्यक्षेत्र को भगवान की सेवा मानकर करें, मन में गंभीरता रखें, विनम्र बने रहें और निरंतर नाम जप करते रहें। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक ईश्वर की प्राप्ति न हो, तब तक नाम जप से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। Virat Kohli और Anushka Sharma मिलने आए पूज्य महाराज जी से pic.twitter.com/ND93dlFdwu — Bhajan Marg (@RadhaKeliKunj) December 16, 2025 विराट कोहली और अनुष्का शर्मा हाल ही में लंदन से भारत लौटे हैं। वायरल वीडियो में दोनों संत के साथ एकांत वार्तालाप करते नजर आए। संत ने विराट से कहा कि अपने कार्य से प्रेम करें और ईश्वर पर भरोसा रखें, सफलता स्वयं उनके कदम चूमेगी।