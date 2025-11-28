मेरी खबरें
    Stranger Things 5 को टक्कर देने वाली ये धांसू सीरीज, OTT पर आते ही मचाई तबाही; 1 सेकंड भी नजर नहीं हटेगी

    Stranger Things 5 Release: लंबे इंतजार के बाद रिलीज हुए पहले चार एपिसोड्स को लेकर फैंस सोशल मीडिया पर लगातार रिएक्शन दे रहे हैं। अगर आप भी स्ट्रेंजर थिंग्स 5 के दीवाने हो चुके हैं, तो OTT पर ऐसी कई सीरीज मौजूद हैं जो डर, थ्रिल, मिस्ट्री और सस्पेंस में इसे बराबरी की टक्कर देती हैं।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 28 Nov 2025 10:05:18 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 28 Nov 2025 10:05:18 AM (IST)
    एंटरटेनमेंट डेस्क। नेटफ्लिक्स (Netflix) पर स्ट्रेंजर थिंग्स का आखिरी सीजन आते ही प्लेटफॉर्म का सर्वर भारी ट्रैफिक से लड़खड़ा गया। लंबे इंतजार के बाद रिलीज हुए पहले चार एपिसोड्स को लेकर फैंस सोशल मीडिया पर लगातार रिएक्शन दे रहे हैं। अच्छाई और बुराई की जंग, हॉकिन्स शहर का रहस्य और वेकना का खतरनाक गेम, ये सब मिलकर इस सीजन को और भी दमदार बनाते हैं।

    अगर आप भी Stranger Things 5 के दीवाने हो चुके हैं, तो OTT पर ऐसी कई सीरीज मौजूद हैं जो डर, थ्रिल, मिस्ट्री और सस्पेंस में इसे बराबरी की टक्कर देती हैं। यहां जानें 5 शानदार सीरीज, जिन्हें देखते वक्त आप पलक भी झपक नहीं पाएंगे-


    1. डार्क (Dark)

    डार्क उन चुनिंदा सीरीज में से है जो दिमाग को पूरी तरह उलझा देती है। इसकी शुरुआत एक बच्चे के रहस्यमयी तरीके से गायब होने से होती है। इसके बाद कहानी टाइम ट्रेवल, परिवारों के छिपे रिश्तों और पीढ़ियों से चले आ रहे राज पर घूमती है। हर एपिसोड नए ट्विस्ट के साथ आपका दिमाग हिलाने के लिए काफी है।

    कहां देखें - Netflix

    सीजन - 3

    2. फीयर स्ट्रीट (Fear Street)

    रेट्रो हॉरर वाइब पसंद है, तो यह मिनी सीरीज परफेक्ट है। आर.एल. स्टाइन की किताब पर आधारित फीयर स्ट्रीट एक ऐसे शहर की कहानी है जिसकी एक डार्क हिस्ट्री है, जहां रहस्यमयी हत्याएं होती रही हैं और जिनके पीछे का सच धीरे-धीरे सामने आता है। स्ट्रेंजर थिंग्स जैसा माहौल और थ्रिल यहां भरपूर है।

    कहां देखें - Netflix

    पार्ट्स - 3

    3. एलिस इन बोर्डलैंड (Alice in Borderland)

    जापानी सर्वाइवल थ्रिलर एलिस इन बोर्डलैंड आपको आपकी सीट से चिपका देगी। कहानी रियोहेई अरिसू नाम के युवक की है, जो एक दिन अचानक खुद को टोक्यो की खाली और रहस्यमयी दुनिया में फंसा हुआ पाता है। यहां से शुरू होता है घातक गेम्स का सफर, जहां जीतना है तो बचना भी है।

    कहां देखें - Netflix

    4. स्कूल स्पिरिट्स (School Spirits)

    अगर आपको मिस्ट्री, घोस्ट और हाई स्कूल ड्रामा का कॉम्बो पसंद है, तो यह सीरीज जरूर देखें। कहानी मैडी नाम की लड़की की है, जो अपनी मौत के बाद भी हाई स्कूल में भटकती रहती है और अपने ही मर्डर की गुत्थी सुलझाने निकली है। जैसे-जैसे सच्चाई सामने आती है, दोनों दुनिया के राज खुलने लगते हैं।

    कहां देखें - Netflix / Prime Video

    5. येलो जैकेट्स (Yellowjackets)

    यह सीरीज सर्वाइवल थ्रिलर की कैटेगरी में गिने-चुने बेस्ट शोज में से एक है। कहानी 1996 की है, जब एक प्लेन जंगल में क्रैश हो जाता है। बची हुई टीनेज लड़कियों को जिंदा रहने के लिए ऐसे-ऐसे काम करने पड़ते हैं जिनकी झलक फ्लैशबैक में दिखती है। कहानी में सुपरनैचुरल टच और गहराई दोनों हैं।

    कहां देखें - Netflix / Prime Video

    सीजन - 2

