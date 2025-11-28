Stranger Things 5 को टक्कर देने वाली ये धांसू सीरीज, OTT पर आते ही मचाई तबाही; 1 सेकंड भी नजर नहीं हटेगी

एंटरटेनमेंट डेस्क। नेटफ्लिक्स (Netflix) पर स्ट्रेंजर थिंग्स का आखिरी सीजन आते ही प्लेटफॉर्म का सर्वर भारी ट्रैफिक से लड़खड़ा गया। लंबे इंतजार के बाद रिलीज हुए पहले चार एपिसोड्स को लेकर फैंस सोशल मीडिया पर लगातार रिएक्शन दे रहे हैं। अच्छाई और बुराई की जंग, हॉकिन्स शहर का रहस्य और वेकना का खतरनाक गेम, ये सब मिलकर इस सीजन को और भी दमदार बनाते हैं।

अगर आप भी Stranger Things 5 के दीवाने हो चुके हैं, तो OTT पर ऐसी कई सीरीज मौजूद हैं जो डर, थ्रिल, मिस्ट्री और सस्पेंस में इसे बराबरी की टक्कर देती हैं। यहां जानें 5 शानदार सीरीज, जिन्हें देखते वक्त आप पलक भी झपक नहीं पाएंगे-

1. डार्क (Dark) डार्क उन चुनिंदा सीरीज में से है जो दिमाग को पूरी तरह उलझा देती है। इसकी शुरुआत एक बच्चे के रहस्यमयी तरीके से गायब होने से होती है। इसके बाद कहानी टाइम ट्रेवल, परिवारों के छिपे रिश्तों और पीढ़ियों से चले आ रहे राज पर घूमती है। हर एपिसोड नए ट्विस्ट के साथ आपका दिमाग हिलाने के लिए काफी है। कहां देखें - Netflix सीजन - 3 2. फीयर स्ट्रीट (Fear Street) रेट्रो हॉरर वाइब पसंद है, तो यह मिनी सीरीज परफेक्ट है। आर.एल. स्टाइन की किताब पर आधारित फीयर स्ट्रीट एक ऐसे शहर की कहानी है जिसकी एक डार्क हिस्ट्री है, जहां रहस्यमयी हत्याएं होती रही हैं और जिनके पीछे का सच धीरे-धीरे सामने आता है। स्ट्रेंजर थिंग्स जैसा माहौल और थ्रिल यहां भरपूर है।