    OTT Releases This Week: अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में धमाल मचाने आ रही हैं ये 5 वेब सीरीज-फिल्में

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 24 Oct 2025 10:11:50 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 24 Oct 2025 10:14:05 AM (IST)
    OTT Releases This Week: अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में धमाल मचाने आ रही हैं ये 5 वेब सीरीज-फिल्में
    टॉप 5 वेब सीरीज और फिल्में।

    HighLights

    1. OTT पर रिलीज होने वाली फिल्में।
    2. देखें टॉप 5 वेब सीरीज और फिल्में।
    3. बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा तक।

    एंटरटेनमेंट डेस्क। अक्टूबर का महीना सिनेमा प्रेमियों के लिए शानदार साबित हो रहा है। जहां एक ओर बड़े पर्दे पर कई फिल्में रिलीज हो चुकी हैं, वहीं अब OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी रोमांचक और मनोरंजक कंटेंट की बौछार होने वाली है।

    बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा तक, एक्शन, रोमांस और थ्रिल से भरपूर कई फिल्में और सीरीज इस हफ्ते डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हो रही हैं। आइए जानते हैं इस हफ्ते कौन-कौन से ओटीटी रिलीज आपका मनोरंजन करने आ रहे हैं।


    1. परम सुंदरी (Param Sundari)

    रिलीज डेट - 24 अक्टूबर 2025

    प्लेटफॉर्म - प्राइम वीडियो

    सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की जोड़ी लेकर आ रही है एक रोमांटिक ड्रामा ‘परम सुंदरी’। फिल्म का निर्देशन तुषार जलोटा ने किया है, जबकि इसे दिनेश विजान ने मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म प्यार और रिश्तों के जटिल पहलुओं को खूबसूरती से पेश करेगी।

    2. कुरुक्षेत्र: पार्ट 2 (Kurukshetra: Part 2)

    रिलीज डेट - 24 अक्टूबर 2025

    प्लेटफॉर्म - Netflix

    नेटफ्लिक्स की पॉपुलर माइथोलॉजिकल एनिमेटेड सीरीज़ ‘कुरुक्षेत्र’ का दूसरा पार्ट इस हफ्ते रिलीज होने वाला है। पहले पार्ट के 9 एपिसोड्स को दर्शकों ने काफी पसंद किया था, जिसकी IMDb रेटिंग 8.6 है। इस सीरीज़ को अनु सिक्का ने बनाया है, और यह महाभारत की कथा को आधुनिक अंदाज में प्रस्तुत करती है।

    3. दे कॉल हिम ओजी (They Call Him OG)

    रिलीज डेट - 23 अक्टूबर 2025

    प्लेटफॉर्म - Netflix

    तेलुगु सुपरस्टार पवन कल्याण की एक्शन थ्रिलर ‘They Call Him OG’ इस हफ्ते नेटफ्लिक्स पर ओटीटी डेब्यू कर रही है। फिल्म को सुजीत ने डायरेक्ट किया है और खास बात यह है कि बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी ने इसी फिल्म से अपना तेलुगु डेब्यू किया है। यह फिल्म हिंदी, कन्नड़ और मलयालम में भी स्ट्रीम होगी।

    4. मारीगल्लू (Maarigallu)

    रिलीज डेट - 31 अक्टूबर 2025

    प्लेटफॉर्म - ZEE 5

    कन्नड़ सिनेमा की सस्पेंस थ्रिलर ‘मारीगल्लू’ दर्शकों के लिए लेकर आ रहे हैं निर्देशक देवराज पुजारी। फिल्म में प्रवीण तेजस और निनाद हरित्सा मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। रहस्य और रोमांच से भरपूर यह फिल्म ज़ी5 पर 31 अक्टूबर से स्ट्रीम होगी।

    5. नोबडी वॉन्ट्स दिस सीजन 2 (Nobody Wants This Season 2)

    रिलीज डेट - 23 अक्टूबर 2025

    प्लेटफॉर्म - Netflix

    रोमांटिक कॉमेडी पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी! नेटफ्लिक्स का हिट शो ‘Nobody Wants This’ अपने दूसरे सीजन के साथ लौट रहा है। एरिन फोस्टर द्वारा निर्मित इस सीरीज में क्रिस्टन बेल, एडम ब्रॉडी और जस्टिन लूप जैसे कलाकार नजर आएंगे।

