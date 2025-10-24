OTT Releases This Week: अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में धमाल मचाने आ रही हैं ये 5 वेब सीरीज-फिल्में

एंटरटेनमेंट डेस्क। अक्टूबर का महीना सिनेमा प्रेमियों के लिए शानदार साबित हो रहा है। जहां एक ओर बड़े पर्दे पर कई फिल्में रिलीज हो चुकी हैं, वहीं अब OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी रोमांचक और मनोरंजक कंटेंट की बौछार होने वाली है।

बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा तक, एक्शन, रोमांस और थ्रिल से भरपूर कई फिल्में और सीरीज इस हफ्ते डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हो रही हैं। आइए जानते हैं इस हफ्ते कौन-कौन से ओटीटी रिलीज आपका मनोरंजन करने आ रहे हैं।

1. परम सुंदरी (Param Sundari) रिलीज डेट - 24 अक्टूबर 2025 प्लेटफॉर्म - प्राइम वीडियो सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की जोड़ी लेकर आ रही है एक रोमांटिक ड्रामा ‘परम सुंदरी’। फिल्म का निर्देशन तुषार जलोटा ने किया है, जबकि इसे दिनेश विजान ने मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म प्यार और रिश्तों के जटिल पहलुओं को खूबसूरती से पेश करेगी। 2. कुरुक्षेत्र: पार्ट 2 (Kurukshetra: Part 2) रिलीज डेट - 24 अक्टूबर 2025 प्लेटफॉर्म - Netflix नेटफ्लिक्स की पॉपुलर माइथोलॉजिकल एनिमेटेड सीरीज़ ‘कुरुक्षेत्र’ का दूसरा पार्ट इस हफ्ते रिलीज होने वाला है। पहले पार्ट के 9 एपिसोड्स को दर्शकों ने काफी पसंद किया था, जिसकी IMDb रेटिंग 8.6 है। इस सीरीज़ को अनु सिक्का ने बनाया है, और यह महाभारत की कथा को आधुनिक अंदाज में प्रस्तुत करती है।