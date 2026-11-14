एंटरटेनमेंट डेस्‍क। स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ऑफ्टर डार्क शनाया कपूर की शानदार एक्टिंग के साथ एक स्टाइलिश थ्रिलर है। यह एक स्टाइलिश और दिलचस्प थ्रिलर है, जिसमें शनाया कपूर की शानदार परफॉर्मेंस और शानदार बैकग्राउंड स्कोर इसकी USPs हैं। क्योंकि भारत में यंग एडल्ट शो बहुत कम आते हैं, इसलिए इस सीरीज़ को काफ़ी दर्शक मिलेंगे, खासकर 25 साल से कम उम्र के दर्शकों के बीच। इसका रीव्‍यू करते हैं और बताते हैं क्‍यों यह वेब सीरीज दर्शकों को पसंद आएगी।

स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर: ऑफ्टर डार्क एक बहन की कहानी है स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर: आफ्टर डार्क एक बहन की कहानी है जो मुश्किल में है। पंचकूट के सेंट टेरेसा हेरिटेज स्कूल की स्टूडेंट आयशा मलिक (शनाया कपूर) जमी हुई बाराखल्ली झील में मरी हुई पाई जाती है। पुलिस को शक है कि यह गलती से डूबने का मामला है और वे केस बंद करना चाहते हैं।

लेकिन, आयशा की जुड़वां बहन अदिति (शनाया कपूर) पोस्टमॉर्टम पर ज़ोर देती है। अदिति आयशा की मौत से बहुत दुखी है, हालांकि दोनों करीब नहीं थीं। यह पता लगाने की ठानकर कि उसकी बहन की मौत गलती से हुई थी या उसकी हत्या हुई थी, वह सेंट टेरेसा के डीन, जतिन कश्यप (विवेक गोम्बर) पर उसे स्कूल में एडमिशन देने के लिए दबाव डालती है। वहां पहुंचकर, अदिति की दोस्ती आयशा की बेस्ट फ्रेंड तारा बर्मन (मान्या ग्रोवर), आयशा के बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ सरैया (दिविक शर्मा), तारा के बॉयफ्रेंड जे-डी (आदि मलिक), आयशा के दोस्त रेहान रिज़वी (अभिनव सिंह), जिसे उसने फ्रेंडज़ोन कर दिया था, और आयशा की रूममेट बेबीडॉल (दीया दामिनी) से हो जाती है।

जल्द ही, अदिति को एहसास होता है कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। उसे स्कूल में हो रहे एक सीक्रेट कॉम्पिटिशन 'स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर' के बारे में भी पता चलता है, जिसमें आयशा भी एक पार्टिसिपेंट थी। आगे क्या होता है, यह बाकी सीरीज़ पर निर्भर करता है। स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर: ऑफ्टर डार्क स्टोरी रिव्यू रीमा माया और देबाशीष इरेंगबाम की कहानी (राधिका आनंद और आयशा नायर की एडिशनल कहानी) वाइल्ड और प्रॉमिसिंग है। रीमा माया और देबाशीष इरेंगबाम का स्क्रीनप्ले दिलचस्प है लेकिन कुछ जगहों पर राइटिंग बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। साथ ही, कई जगहों पर लॉजिक पीछे छूट जाता है। रीमा माया के डायलॉग आजकल के हैं और नकली नहीं लगते। रीमा माया का डायरेक्शन स्टाइलिश है। स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर, अब तक, एक बेरहम कॉम्पिटिशन के बारे में था, लेकिन कमोबेश एक हल्का-फुल्का एंटरटेनर था। तीसरे पार्ट के साथ, मेकर्स वेब सीरीज़ फ़ॉर्मेट के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और, जैसा कि टाइटल से पता चलता है, डार्क थ्रिलर स्पेस में कदम रख रहे हैं। यह बदलाव ऑर्गेनिक लगता है; आखिर, ‘स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर’ कॉम्पिटिशन सबसे फिट के सर्वाइवल के बारे में है, और ऐसा कुछ किसी भी दिशा में जा सकता है। मेकर्स बिना समय बर्बाद किए शो की शुरुआत आयशा की अचानक मौत से करते हैं।

कुछ ही समय में, अदिति को सेंट टेरेसा हेरिटेज स्कूल में एडमिशन मिल जाता है और वह अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। जो लोग आयशा के दोस्त होने का नाटक कर रहे हैं, उनके पास छिपाने के लिए बहुत कुछ है। जैसे-जैसे अदिति राज़ खोलती है, दर्शक इंटरेस्टेड रहते हैं क्योंकि रेगुलर इंटरवल पर उनमें से हर एक पर शक होता है। इस बीच, ‘स्टूडेंट ऑफ़ द ईयर’ कॉम्पिटिशन ड्रामा और अफ़रा-तफ़री को और बढ़ा देता है। ‘हार्टब्रेक’ राउंड, खासकर, यादगार है। कातिल की पहचान का खुलासा शायद कोई हैरानी की बात न हो, फिर भी, यह देखने में मज़ेदार है। दूसरी तरफ़, कहानी कई जगहों पर आगे-पीछे होती है। यह दर्शकों को बांधे रखती है लेकिन कई बार उन्हें कन्फ्यूज़ भी करती है। हर किरदार का एक गहरा राज़ होता है, और एक पॉइंट के बाद, यह थकाऊ और बोरिंग हो जाता है। कुछ डेवलपमेंट लॉजिक को चुनौती देते हैं। आज के सोशल मीडिया और ब्लाइंड आइटम के ज़माने में, यह यकीन नहीं होता कि इस तरह का कॉम्पिटिशन दुनिया से छिपा रह सकता है। साथ ही, दर्शकों को कभी नहीं बताया जाता कि आयशा स्कूल से 112 km दूर झील तक कैसे पहुँची, खासकर तब जब उसकी सेहत ठीक नहीं थी।