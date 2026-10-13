क्या करिश्मा कपूर और गोविंदा रिलेशनशिप में थे? सलमान खान की एक्स-गर्लफ्रेंड सोमी अली ने दिया बयान
करिश्मा ने गोविंदा और सलमान के साथ काफी स्क्रीन स्पेस शेयर किया है। ऐसी अफवाहें थीं कि करिश्मा दोनों एक्टर्स के साथ रिलेशनशिप में थीं।
Publish Date: Tue, 13 Oct 2026 01:23:23 PM (IST)Updated Date: Tue, 13 Oct 2026 01:46:04 PM (IST)
करिश्मा कपूर और गोविंदा।
HighLights
- गोविंदा-करिश्मा कपूर ने कई फिल्मों में साथ काम किया है।
- उनकी ऑनस्क्रीन जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया।
- दोनों ने सलमान के साथ काफी स्क्रीन स्पेस शेयर किया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क। एक्टर गोविंदा कुछ दिनों से अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से खबरों में हैं। ऐसी अफवाहें थीं कि वह अपनी आने वाली फिल्म रूपा की एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार के साथ रिलेशनशिप में थे। अब सलमान खान की एक्स-गर्लफ्रेंड सोमी अली ने इस बारे में बयान दिया है कि क्या करिश्मा कपूर और गोविंदा रिलेशनशिप में थे।
गोविंदा और करिश्मा कपूर ने कई फिल्मों में साथ काम किया है। उनकी ऑनस्क्रीन जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। करिश्मा ने गोविंदा और सलमान के साथ काफी स्क्रीन स्पेस शेयर किया है। ऐसी अफवाहें थीं कि करिश्मा दोनों एक्टर्स के साथ रिलेशनशिप में थीं।
सोमी अली ने हाल ही में INS को एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने करिश्मा और गोविंदा के बारे में कहा, "मैंने कभी गोविंदा और करिश्मा के बीच अफेयर की अफवाहें नहीं सुनीं। साथ ही, सलमान और करिश्मा अच्छे दोस्त थे। हालांकि, मैंने कभी नहीं सुना कि वे रिलेशनशिप में थे।
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उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है लेकिन उनका कभी अफेयर नहीं रहा
- उन्होंने आगे कहा, "सलमान करिश्मा के बहुत करीब हैं। उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है; लेकिन उनका कभी अफेयर नहीं रहा।
- मुझे यह पता है। क्योंकि- मैं इंडस्ट्री में थी।
- जब आप उस दुनिया का हिस्सा होते हैं, तो आपको चीजें पता होती हैं।
- लेकिन, मैं ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देती।"
- सोमी अली ने कहा, "अगर कोई किसी के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता है, तो यह उसका पर्सनल मामला है।
- मैं उन्हें जज नहीं कर सकती," उन्होंने साफ कहा कि करिश्मा गोविंदा और सलमान के साथ रिलेशनशिप में नहीं थीं।