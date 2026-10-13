क्या करिश्मा कपूर और गोविंदा रिलेशनशिप में थे? सलमान खान की एक्स-गर्लफ्रेंड सोमी अली ने दिया बयान

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। एक्‍टर गोविंदा कुछ दिनों से अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से खबरों में हैं। ऐसी अफवाहें थीं कि वह अपनी आने वाली फिल्म रूपा की एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार के साथ रिलेशनशिप में थे। अब सलमान खान की एक्स-गर्लफ्रेंड सोमी अली ने इस बारे में बयान दिया है कि क्या करिश्मा कपूर और गोविंदा रिलेशनशिप में थे।

गोविंदा और करिश्मा कपूर ने कई फिल्मों में साथ काम किया है। उनकी ऑनस्क्रीन जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। करिश्मा ने गोविंदा और सलमान के साथ काफी स्क्रीन स्पेस शेयर किया है। ऐसी अफवाहें थीं कि करिश्मा दोनों एक्टर्स के साथ रिलेशनशिप में थीं।