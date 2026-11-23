एंटरटेनमेंट डेस्‍क। श्रद्धा आर्या ने हाल ही में राहुल नागल के साथ शादी की पाँचवीं सालगिरह मनाई। इस मौके पर उन्होंने परिवार की कुछ तस्वीरें साझा कीं, जिनमें उनके जुड़वां बच्चे भी नज़र आए। कुछ दिन बाद, एकता कपूर के शो ‘दिल की बेवफाइयाँ’ के लॉन्च पर श्रद्धा ने फराह खान को बताया कि मां बनने के बाद उन्हें नई ज़िंदगी की लय पकड़ने में थोड़ा वक्त लगा। कभी-कभी उन्हें अपनी पुरानी ज़िंदगी की कुछ बातें याद आती थीं।

बच्चों के जन्म के करीब दो साल बाद, उन्हें लगता है कि वे अपने ‘काफ़ी’ वाले दौर में हैं। श्रद्धा ने कहा, “जो आपके पास है, उसकी कद्र कीजिए, उसके बारे में बात कीजिए और जो छूट गया, उसकी फ़िक्र मत कीजिए।”