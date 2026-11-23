एंटरटेनमेंट डेस्क। श्रद्धा आर्या ने हाल ही में राहुल नागल के साथ शादी की पाँचवीं सालगिरह मनाई। इस मौके पर उन्होंने परिवार की कुछ तस्वीरें साझा कीं, जिनमें उनके जुड़वां बच्चे भी नज़र आए। कुछ दिन बाद, एकता कपूर के शो ‘दिल की बेवफाइयाँ’ के लॉन्च पर श्रद्धा ने फराह खान को बताया कि मां बनने के बाद उन्हें नई ज़िंदगी की लय पकड़ने में थोड़ा वक्त लगा। कभी-कभी उन्हें अपनी पुरानी ज़िंदगी की कुछ बातें याद आती थीं।
बच्चों के जन्म के करीब दो साल बाद, उन्हें लगता है कि वे अपने ‘काफ़ी’ वाले दौर में हैं। श्रद्धा ने कहा, “जो आपके पास है, उसकी कद्र कीजिए, उसके बारे में बात कीजिए और जो छूट गया, उसकी फ़िक्र मत कीजिए।”
स्टार प्लस पर शो की शुरुआत से पहले सामने आए एक नए वीडियो में श्रद्धा का किरदार जानकी भी कुछ ऐसी ही बात अपने अंदाज़ में कहती है। निवेश की बात चले तो ज़्यादातर लोगों को पैसा, ज़मीन-जायदाद या सोना याद आता है। लेकिन शादी के 20 साल बाद जानकी से पूछिए।
तो उसे अपने पति मानव (गौरव खन्ना) और अपने बसे-बसाए परिवार का ख़याल आता है। जानकी के लिए यही उसकी एसआईपी है, यही उसका अपना म्यूचुअल फंड। और इसका रिटर्न? जब पूरा परिवार एक साथ होता है, तो सबके चेहरों पर जो खुशी दिखती है, वही उसके लिए इस निवेश का रिटर्न है।
जानकी की ज़िंदगी में भी कुछ ‘काश’ हैं। कभी वह सोचती है कि अगर उसने अपना फैशन लेबल शुरू किया होता या गाने को थोड़ी और गंभीरता से लिया होता, तो आज उसकी ज़िंदगी कैसी होती। जिसने भी कभी अपने किसी सपने को बाद के लिए टाला है, वह जानकी के इस एहसास को समझ सकता है।
आज भी उसे अपने उस फैशन लेबल का ख़याल आता है। फिर जब वह अपने परिवार को एक साथ देखती है, तो मुस्कुरा उठती है। अपनों के साथ मिलकर उसने जो ज़िंदगी बनाई है, वह उसके लिए ‘काफ़ी’ है। देखिए ‘दिल की बेवफाइयाँ’ 24 नवंबर से रात 9 बजे स्टार प्लस पर और कभी भी जियोहॉटस्टार पर।