एंटरटेनमेंट डेस्‍क। सेलिब्रिटी चैट शो कॉफी विद करण सीज़न 9 के लेटेस्ट एपिसोड में अक्षय कुमार, करण जौहर के साथ काउच पर शामिल हुए। एक राउंड के दौरान, एक्टर से किसी को कॉल करके कहने के लिए कहा गया, “हे करण, मैं बोल रहा हूँ।” उन्होंने अपनी पत्नी, ट्विंकल खन्ना को डायल करने का फैसला किया, लेकिन बातचीत जल्द ही एक मज़ेदार बातचीत में बदल गई क्योंकि उन्होंने उन्हें रोस्ट करना शुरू कर दिया।

अपनी तेज़ बुद्धि और साफ़ बातों के लिए जानी जाने वाली ट्विंकल ने अक्षय की टांग खींचने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उनके सुबह-सुबह गाने की शिकायत करने से लेकर चैट शो में मुफ़्त में आने पर उनका मज़ाक उड़ाने तक सभी को हंसा दिया।

अक्षय कुमार ने कॉफी विद करण 9 पर ट्विंकल खन्ना को कॉल किया अक्षय ने एपिसोड के दौरान स्पीकर पर ट्विंकल को डायल किया। थके हुए उठने पर, उन्होंने एक आसान सा, “बोलो” कहकर कॉल उठाया। जब अक्षय ने उनसे प्यार से बात करने को कहा, तो वह तुरंत उनके सुबह के रूटीन के बारे में शिकायत करने लगीं। ट्विंकल ने बताया कि वह पिछली रात मुश्किल से सोई थीं और अक्षय के भजन गाने से उनकी नींद जल्दी खुल गई थी। उन्होंने उनकी सिंगिंग स्किल्स का भी मज़ाक उड़ाया और उन्हें बाथरूम का दरवाज़ा ठीक से बंद करने की याद दिलाई।

ट्विंकल ने कहा, “बेब मैं थक गई हूँ। मैं कल रात मुश्किल से सोई थी। फिर तुमने मुझे सुबह जल्दी जगा दिया। सुबह 6 बजे कौन भजन बजाता है? और ऊपर से, तुम तो और भी ज़ोर से गा रहे हो जैसे कोई अनूप जनोटा हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है? कम से कम बाथरूम का दरवाज़ा तो ठीक से बंद कर लो। मैं झपकी लेने जा रही हूँ।” View this post on Instagram A post shared by Ankit (@ankit_junnu) ट्विंकल खन्ना ने अक्षय के कॉफ़ी विद करण में फ़्री में आने पर कहा बातचीत तब और मज़ेदार हो गई जब ट्विंकल ने अक्षय से पूछा कि वह कहाँ हैं। एक्टर ने बताया कि वह कॉफ़ी विद करण के सेट पर थे। ट्विंकल ने फिर बताया कि उन्होंने हाल ही में करण जौहर से बात की थी, जिन्होंने उन्हें एपिसोड के रैपिड-फायर राउंड को जज करने के लिए बुलाया था। ट्विंकल ने फिर इस बात पर हैरानी जताई कि अक्षय बिना फीस लिए शो में आ रहे हैं। उन्होंने कहा, “लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप आज यह कर रहे हैं। ओह। आप यह फ्री में कर रहे हैं। मैं हैरान हूँ।” करण जौहर, जो बातचीत सुन रहे थे, जल्दी से बीच में आ गए और मज़ाक में पूछा, “ओह, क्या आप? तो आपको हर चीज़ के लिए पैसे चाहिए? आपको हर चीज़ के लिए पैसे चाहिए?” ट्विंकल ज़ोर से हँस पड़ीं और जवाब दिया, “ओह शिट। वह वहाँ है।”