एंटरटेनमेंट डेस्‍क। लॉस एंजिलिस में प्रीमियर के बाद रामायण: राइज़ ऑफ अ लेजेंड को दर्शकों की शानदार प्रतिक्रिया मिली। दर्शकों ने सोशल मीडिया पर फिल्म की भव्यता, कलाकारों के अभिनय और शानदार विजुअल्स की जमकर तारीफ की। दर्शक फिल्म के शानदार वीएफएक्स, प्रभावशाली बैकग्राउंड म्यूजिक और पवित्र महाकाव्य को सम्मान के साथ पर्दे पर पेश करने के तरीके से खास तौर पर प्रभावित हुए। साई पल्लवी की खूबसूरती, भाव-भंगिमाओं और स्क्रीन प्रेजेंस की भी खूब तारीफ हो रही है। वहीं, रणबीर कपूर और यश के अभिनय को भी दर्शकों ने सराहा है। दर्शक फिल्म को एक ‘भव्य सिनेमाई अनुभव’ बता रहे हैं। उनका मानना है कि यह इस साल के सबसे शानदार सिनेमाई अनुभवों में से एक है और वैश्विक स्तर पर भारतीय सिनेमा को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकती है।

दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित महाकाव्यों में से एक को बड़े पर्दे पर पेश कर रही रामायण में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, रॉकिंग स्टार यश रावण, सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका में नजर आएंगे।