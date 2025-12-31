मेरी खबरें
    दुनिया की सबसे डरावनी फिल्म जिसे देखकर लोगों को आए Heart Attack, सिनेमाघरों में हुईं 20 मौतें, भूलकर भी मत देखना

    Horror Film of All Time: आज हम आपको एक ऐसी हॉरर फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जिसे देखने के बाद लोग बेहोश हो गए, महिलाओं का मिसकैरेज हुआ और कई दर्शको ...और पढ़ें

    By Himadri Singh HadaEdited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 31 Dec 2025 08:52:51 AM (IST)Updated Date: Wed, 31 Dec 2025 08:52:51 AM (IST)
    एंटरटेनमेंट डेस्क। कहा जाता है कि कुछ फिल्में सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि अपने साथ ऐसी कहानियां छोड़ जाती हैं, जो सालों बाद भी लोगों को डराने के लिए काफी होती हैं।

    फिल्मी इतिहास में कई यादगार फिल्में बनी हैं, लेकिन कुछ फिल्मों का नाम आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हॉरर जॉनर की एक ऐसी ही फिल्म है, जिसका नाम आज भी ‘शापित’ फिल्मों में लिया जाता है। हम बात कर रहे हैं हॉलीवुड की चर्चित फिल्म ‘द एक्सॉर्सिस्ट’ (The Exorcist) की, जिसने रिलीज के वक्त दुनियाभर में सनसनी मचा दी थी।

    एक फिल्म, जिसने फैला दिया खौफ

    साल 1973 में रिलीज हुई ‘द एक्सॉर्सिस्ट’ को आज भी सबसे डरावनी फिल्मों में गिना जाता है। कहा जाता है कि इस फिल्म को देखने के बाद कई दर्शकों की तबीयत बिगड़ गई थी। थिएटर में लोगों को उल्टियां होने लगीं, किसी का दम घुटने लगा तो किसी को हार्ट अटैक आ गया। यहां तक कि कुछ महिलाओं का गर्भपात होने की भी खबरें सामने आई थीं। डर के मारे कई लोग फिल्म बीच में ही छोड़कर बाहर भाग गए थे।


    शूटिंग के दौरान जला पूरा सेट

    इस फिल्म की कहानी जितनी डरावनी थी, उससे भी ज्यादा खौफनाक इसके सेट से जुड़ी घटनाएं रहीं। बताया जाता है कि शूटिंग के दौरान अचानक फिल्म का सेट आग की चपेट में आ गया, जिसमें पूरा सेट जलकर राख हो गया। इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई। हैरानी की बात यह थी कि जिस कमरे में भूत-प्रेत से जुड़े सीन फिल्माए जा रहे थे, उसे आग ने छुआ तक नहीं।

    लगातार होते रहे हादसे

    सेट में आग लगने के बाद फिल्म की शूटिंग काफी समय तक रोकनी पड़ी। जब दोबारा काम शुरू हुआ, तब भी हादसों का सिलसिला नहीं थमा। कई कलाकार और क्रू मेंबर्स घायल हुए, तो कुछ की मौत तक हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि सेट को शुद्ध करने के लिए पादरी को बुलाने की बात हुई, लेकिन उन्होंने भी आने से मना कर दिया।

    कलाकारों की मौत से और बढ़ा डर

    फिल्म से जुड़े कई कलाकार और तकनीकी स्टाफ समय से पहले दुनिया छोड़ गए। इनमें जैक मैकगौरन और वासिलिकी मालियारोस जैसे नाम शामिल बताए जाते हैं। इन घटनाओं के बाद ‘द एक्सॉर्सिस्ट’ को लेकर यह धारणा और मजबूत हो गई कि इस फिल्म पर किसी तरह का अभिशाप है।

    थिएटर में मचा था हड़कंप

    फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान हालात इतने खराब हो गए थे कि कुछ सिनेमाघरों में एंबुलेंस तैनात करनी पड़ी। दर्शकों की चीख-पुकार, बेहोशी और डर के किस्से अखबारों की सुर्खियां बने। यही वजह रही कि शुरुआत में यह फिल्म सीमित सिनेमाघरों में ही रिलीज की गई थी।

    आज भी कायम है डर का साया

    ‘द एक्सॉर्सिस्ट’ पर बाद में कई फिल्में बनीं, लेकिन जो दहशत और रहस्य पहली फिल्म के साथ जुड़ा, वैसा फिर कभी नहीं हो पाया। आज भी इस फिल्म से जुड़े किस्से लोगों को सिहरने पर मजबूर कर देते हैं।

    हालांकि, इन सभी घटनाओं और दावों की पुष्टि आधिकारिक तौर पर नहीं हुई है और ये ज्यादातर रिपोर्ट्स और किस्सों पर आधारित हैं, लेकिन इतना तय है कि ‘द एक्सॉर्सिस्ट’ हॉरर फिल्मों के इतिहास में हमेशा एक डरावना और रहस्यमयी नाम बनी रहेगी।

