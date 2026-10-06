‘फटा पटाखा’ में यामी गौतम धर ने जॉम्बीज के साथ जमाई पार्टी की महफिल, ‘नई नवेली’ का दूसरा गाना हुआ रिलीज

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। अमेज़न MGM स्टूडियोज़ और कलर येलो की फ़ैंटेसी फ़ैमिली एंटरटेनर नई नवेली के जबरदस्त हाई एनर्जी डांस एंथम को जी म्यूजिक कंपनी द्वारा पेश किया जा रहा है। बता दें कि गाना जी. वी. प्रकाश कुमार द्वारा कंपोज किए जाने के साथ ही प्रोड्यूस भी किया गया है।

फिल्म में लीड रोल में नजर आने वाली यामी गौतम धर पहली बार इस तरह के कभी न देखे गए अवतार में नजर आ रही हैं। फिल्म की कहानी इंडियन फैंटेसी फैमिली-एंटरटेनर की दुनिया को जिंदा करती है, जिसमें बहुत सारी मस्ती, मिस्ट्री के साथ बहुत सारा एंटरटेनमेंट का मसाला देखने मिलने वाला है।

फिल्म को बालाजी मोहन ने डायरेक्ट किया है, जबकि इसकी कहानी हिमांशु शर्मा और दिव्य निधि शर्मा ने लिखी है। फिल्म में अड्डिनाथ एम. कोठारे, अनुराग ठाकुर, सुनीता राजवार, मीता वशिष्ठ, आदित्य कुलश्रेष्ठ, सुस्मिता मुखर्जी और प्रतीक पचौरी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। जबकि, इसे आनंद एल. राय और हिमांशु शर्मा द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। नई नवेली का म्यूजिक जी. वी. प्रकाश कुमार ने दिया है। यह फिल्म इस दशहरा, 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। अमेजन MGM स्टूडियोज और कलर येलो के साथ मिल कर जी म्यूजिक कंपनी ने ‘नई नवेली’ का दूसरा गाना ‘फटा पटाखा’ रिलीज कर दिया है। गाने को जी. वी. प्रकाश कुमार ने कंपोज और प्रोड्यूस किया है, जबकि इसके बोल वायु ने लिखे हैं और मधुबंती बागची ने इसे अपनी आवाज से सजाया है।